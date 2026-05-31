Comodoro reunió a los mejores exponentes del Levantamiento Olímpico de Pesas

El sábado se realizó una nueva edición de la competencia, en las canchas anexas del Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi.

Con más de cien competidores de toda la Patagonia, en la ciudad se llevó adelante una nueva edición de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico de Pesas, competencia homologada por la FAP, y que posibilitó marcas oficiales clasificatorias a torneos nacionales.

El Torneo Central es homologado por la Federación Argentina de Pesas (FAP) en el que competieron atletas de toda la Patagonia, buscando marcas oficiales clasificatorias a torneos nacionales. La organización estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Rivadavia, y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Hubo atletas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, La Pampa, Chubut, y Río Negro, que compitieron en diversas categorías de peso y edades, desde Sub-15 a Mayores. Las modalidades fueron; arranque, envión, realizando tres intentos de cada ejercicio.

“Nosotros si bien competimos seguido, este gran evento se hace una vez al año, reuniendo a todas las provincias de la Patagonia en un solo lugar. Siempre tenemos muy buena convocatoria y acá, en Huergo hay un ambiente muy deportivo de la ciudad que es algo que nos favorece mucho”, comentó Cinthia Cádiz, referente de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Comodoro y a cargo de la organización.

Sobre el final, Cádiz agradeció a: “mis atletas, a las familias que se acercaron, a los sponsors que acompañaron para hacer este evento, a Comodoro Deportes que nos brindan su acompañamiento, logística y apoyo para que todo salga de la mejor manera”.