Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico de Pesas en el Huergo

Este sábado se llevará a cabo una nueva edición en las canchas anexas del Club Huergo. Se trata del Torneo Central homologado por la Federación Argentina de Pesas (FAP).

Con la organización de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Rivadavia, y el acompañamiento de Comodoro Deportes se llevará a cabo este sábado el Torneo Patagónico Central, homologado por la Federación Argentina de Pesas (FAP).

Será en las canchas anexas del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3, un certamen regional que se disputa una vez por año reuniendo a todos los atletas de la Patagonia, y bajo la homologación FAP permite marcas oficiales para los rankings y clasificación a instancias nacionales e internacionales.

De la escuela comodorense, serán representantes junto a otros chubutenses los atletas locales Samuel Solís, Amarú Ruiz, Mirko Ruíz y Dago Jorquera Flores.

Se espera un centenar de atletas en diversas categorías de peso y edades, desde Sub-15 a Mayores, comenzando a las 8 y finalizando por la tarde-noche, con el apoyo del Ente Comodoro Deportes y la colaboración de Proyecto Puente.