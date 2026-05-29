El piloto comodorense, con Torino, arranca este sábado en el autódromo cordobés de Alta Gracia, la actividad oficial de la sexta fecha de la temporada.

Marcelo Agrelo inicia la segunda mitad de la etapa regular en el TC

El autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, provincia de Córdoba, se convertirá este sábado, en el escenario de la sexta fecha del Turismo Carretera, con la que así se dará comienzo a la segunda mitad de la etapa regular.

En ese contexto, de la misma tomará parte el piloto comodorense Marcelo Agrelo, con el Torino atendido por el Trotta Racing. Además, también estará el rawsense Lucas Valle, con el Chevrolet Camaro del RV Racing.

Agrelo viene de correr en Termas de Río Hondo, donde en esta ocasión, el piloto sureño debió abandonar cuando marchaba en la novena posición, por una piedra que provocó la rotura del radiador de su auto.

“Veníamos dentro del top ten hasta que una piedra rompió el radiador. A seguir trabajando e insistiendo ya va a cambiar la cosa”, expresó Agrelo en sus redes sociales horas después de abandonar la quinta final de la temporada.

La actividad del TC arrancará este sábado a las 11:05 con el primer entrenamiento, el segundo está previsto para las 13:50, mientras que la clasificación dará comienzo pasadas las 16.

El domingo, mientras tanto, por la mañana se correrán las tres series, mientras que la final está pautada para las 13:55 a 30 vueltas o 50 minutos de duración, y con transmisión de Canal 9 de Buenos Aires.

Jonathan Castellano es el líder del campeonato. El piloto de Lobería, provincia de Buenos Aires, tiene 162 puntos y lo sigue el rionegrino José Manuel Urcera con 157 y el uruguayo Mauricio Lambiris con 150. Desde el inicio del campeonato cosecharon puntos 61 pilotos.

Por su parte, Marcelo Agrelo marcha 40º con 39,5 puntos, mientras que Lucas Valle se ubica 49º con 21 unidades.

Cabe destacar que este fin de semana, además del TC, competirán, como es habitual el TC Pista, como así también la Fórmula 2 y la Fórmula 3 Metropolitana.

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Programa

SABAD0 30

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

13:50 a 14:20 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

14:25 a 14:55 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

16:06 a 16:14 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:18 a 16:26 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:30 a 16:38 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

DOMINGO 31

10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

10:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.

11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

13:55 a 14:45 Hs. Final 30 vueltas o 50 minutos como máximo.