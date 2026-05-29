Será este sábado desde las 11:00. Así, retorna un clásico después de dos años.

Vuelve la modalidad FBI con la Copa Challenger al Círculo de Caza Mayor

El Círculo de Caza Mayor General Lagos, será escenario este sábado desde las 11:00 del certamen de tiro en la modalidad FBI, con 8 series a una distancia de 15 metros. A las 15:00 cerrarán las inscripciones y a las 16:00 finalizará la actividad.

Este evento está destinado a los tiradores que no desean participar en disciplinas tan complejas y móviles como el Tiro Práctico, o que tampoco desean perder días de posibilidad de competencia.

Para esta oportunidad, se retoma un viejo clásico como lo es la modalidad FBI. Antiguamente, los agentes del FBI habían ideado una manera de practicar tiro defensivo con sus revólveres del 38 spl. o .357 magnum de cañón corto. Rápidamente, muchos aficionados de Argentina le encontraron el atractivo deportivo redactándose un reglamento y, bajo una modalidad civil, se difundió por todos los polígonos. Actualmente se dispara a siluetas no humanas y con pistolas y revólveres de doble acción.

La disciplina no es nueva para el club, pero desde 2024 que no se organizaba. Esta vez, con algunas pequeñas adaptaciones reglamentarias según las características de las canchas, las pistolas y revólveres de grueso calibre podrán rugir a su gusto disparando 5 tiros en menos de 4 segundos por serie. A diferencia de otras disciplinas, el ganador se define por cantidad de impactos en zonas puntuables y el puntaje sirve para los desempates.

El costo de la inscripción es de $15.000 y para dos modalidades $20.000. Para participar, se deberá presentar CLU y tenencia del arma. Los torneos que se desarrollen durante 2026 serán cinco y podrá descartarse una fecha. En todo momento habrá oficiales de campo controlando la seguridad de los torneos. Ante cualquier duda, se podrá consultar y seguir las indicaciones.

Características del Tiro FBI

ARMAS

- Pistolas grueso calibre (9mm o mayor) Doble Acción, incluyendo Safe Action y similares. Largo máximo de cañón: 6 pulgadas.

- Revolver grueso calibre (.38 spl. o mayor). Largo máximo de cañón: 6 pulgadas.

DISPAROS

40 (8 series de 5 disparos c/u).

MODALIDAD

Cada serie es de 4 segundos, durante los cuales se deben efectuar los 5 disparos. Pasados los 4 segundos, por cada disparo realizado se descontará el impacto de mayor valor. Las órdenes de inicio serán idénticas a las de la modalidad Tiro Práctico.

CATEGORIAS

- Revolver: Unica. Sin funda, partiendo con arma a 45°.

- Pistola Miras Abiertas: arma en la funda (el tirador deberá llevar una funda exterior para el arma).

- Pistolas Miras Holográficas: arma en la funda (el tirador deberá llevar una funda exterior para el arma).

BLANCOS

Nueva silueta FBI.

DISTANCIA

15 metros.