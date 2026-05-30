Juan Tomás Catalán Magni estableció la "pole" en el TC

Con Toyota Camry, dominó la clasificación general de la sexta fecha en el autódromo de Alta Gracia. El comodorense Marcelo Agrelo (Torino) quedó 35º.

En el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, Juan Tomás Catalán Magni se quedó con la Pole CAT del Gran Premio Lusqtoff por la sexta fecha del Turismo Carretera, cuando registró un tiempo de 1’12”459/1000 con el Toyota Camry del Azar Motorsport. El arrecifeño logró su primera pole en la máxima, sumó dos puntos y batió el récord del autódromo.

Segundo se metió Otto Fritzler con el Mercedes Benz del Maquin Parts a dos décimas y tercero se ubicó el córdobes Facundo Chapur, con el Torino del Trotta Racing.

José Manuel Urcera fue cuarto con el Camry del Maquin Parts y quinto terminó Juan Martín Trucco, con la Dodge del Di Meglio Motorsport. Con este resultado, Catalán Magni liderará la primera serie; Fritzler la segunda y Chapur la tercera y última.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con un Torino del Trotta Racing, quedó en el 35º tiempo (1’13”641/1000), mientras que el rawsense Lucas Valle, con Chevrolet Camaro de RV Racing, quedó 32º (1’13”542/1000) en la clasificación.

Este domingo continúa la actividad con las series, que se ponen en marcha a partir de las 10:10 horas, y será transmitida por El Nueve y Motor Play.

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Clasificación

1º Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry) 1’12”459/1000

2º Otto Fritzler (Mercedes Benz) a 0’201/1000

3º Facundo Chapur (Torino) a 0’334/1000

4º José Manuel Urcera (Toyota Camry) a 0’334/1000

5º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 0’496/1000

6º Germán Todino (Ford Mustang) a 0’505/1000

7º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 0’510/1000

8º Matías Rossi (Toyota Camry) a 0’582/1000

9º Gaspar Chansard (Toyota Camry) a 0’593/1000

10º Ignacio Fain (Torino) a 0’629/1000

32º Lucas Valle (Chevrolet Camaro) a 1’083/1000

35º Marcelo Agrelo (Torino) a 1’182/1000