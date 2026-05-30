La Liga Norteña de Fútbol comenzó con el Torneo Apertura 2026

Cuenta con 19 equipos amateurs de categoría libre que juegan todos los domingos, y referentes se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, para ratificar el acompañamiento del Estado municipal.

Con el apoyo del Ente Comodoro Deportes, la Liga Norteña de Fútbol arrancó la temporada 2026. Dirigentes de la agrupación fueron recibidos por el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para ratificar la continuidad del acompañamiento del Estado Municipal.

Estuvieron Eduardo Rivero, Fabián García y Cristian Salgado, todos ellos integrantes de la comisión directiva de la Liga Norteña. En estos momentos, se encuentran jugando la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

La Liga se compone mayormente por equipos integrados con jugadores de Salta, Jujuy, sumándose comodorenses y también de Perú y Bolivia. Los partidos se juegan en dos canchas del predio cedido por Comisión de Actividades Infantiles, en el barrio Industrial.

Fabián García, dirigente de la Liga Norteña de Fútbol explicó tras el encuentro que “el punto de la reunión fue el por tema de las canchas, para seguir manteniendo el espacio físico. Fue muy positivo el encuentro y también, se planteó la ayuda que nos brindan hace tiempo con elementos deportivos, con la beca; que es una ayuda fundamental para todos los clubes, ya que es un momento económico difícil”.

Uno de los objetivos de la Liga es poder diagramar un Torneo Provincial en el año 2027, con el acompañamiento de Comodoro Deportes. “Es fundamental el acompañamiento del Estado, porque solos se nos hace muy complicado”, expresó el dirigente.