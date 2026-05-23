Gustavo Costas dejó de ser técnico de Racing

La comisión directiva de la “Academia” decidió la no continuidad del entrenador al frente del equipo, tras la temprana eliminación en la Copa Sudamericana.

El entrenador Gustavo Costas dejó de ser director técnico de Racing Club de Avellaneda ya que este sábado fue despedido tras la temprana eliminación del equipo en la Copa Sudamericana.

La decisión fue tomada y comunicada directamente por el presidente del club Diego Milito y el mánager de la entidad, Sebastián Saja.

El límite del ciclo se dio luego del empate 2-2 frente a Caracas de Venezuela que dejó al equipo fuera del torneo internacional, un golpe duro para el semestre de la “Academia”.

Costas conquistó dos títulos internacionales en este último proceso en Racing: Copa Sudamericana y Recopa.

La “Academia” completará su participación continental el miércoles contra Independiente Petrolero, seguramente bajo el mando de Sebastián “Chirola” Romero y Luli Aued.

Gustavo Costas dirigió 134 partidos en este último ciclo en Racing, entre los que ganó 70 partidos, empató 25 y perdió 39, con una efectividad del 58% de los puntos.

Esta noticia marcó el fin del segundo ciclo de Costas al frente del club, tras asumir a fines de 2023 y lograr buenos rendimientos a nivel continental que le habían valido una extensión de contrato en su momento.