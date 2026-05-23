Avanza el enrocado costero como protección del Chenque

La infraestructura contempla la protección costera mediante un enrocado y está diseñada para soportar el impacto del oleaje durante mareas altas o extraordinarias. Los trabajos se ejecutan con fondos provinciales, en el marco del acuerdo de compensación de deuda entre Provincia y Nación firmado por el gobernador Torres.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura en conjunto con la Administración de Vialidad Provincial, avanza con parte de la obra del Modular, que incluye la protección costera del Cerro Chenque en Comodoro Rivadavia.

La intervención contempla una obra de protección costera mediante un enrocado compuesto por dos tipos de piedra: una destinada al núcleo, con un peso estimado de entre 300 y 500 kilogramos; y otra utilizada para la coraza o caparazón externo, cuyo peso oscila entre los 5.000 y 7.000 kilogramos, diseñada para soportar el impacto del oleaje durante mareas altas o extraordinarias.

Debido a las características técnicas requeridas, se necesitaba una piedra de alta densidad, motivo por el cual fue seleccionada la piedra proveniente de Cerro Dragón. Para obtener los bloques con las dimensiones y pesos necesarios, se realizó la primera de una serie de voladuras destinadas a la extracción del material.

La empresa encargada de ejecutar la obra es EDISUD S.A., que luego del proceso de clasificación previsto para los próximos días comenzará con el traslado del material seleccionado desde la cantera hasta el pie de obra.

Además, dentro de las tareas incluidas en la obra del Modular, la empresa lleva adelante trabajos de fresado y posterior repavimentación en distintos sectores de la traza de la Ruta Nacional Nº 3, en una primera etapa de intervención sobre la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Asimismo, se realizarán fresados preventivos para retirar el ahuellamiento existente y mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

TRABAJO DE COMPLEJIDAD

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, destacó: “esta obra tiene una enorme importancia para Comodoro Rivadavia porque no solamente protege un sector estratégico y sensible como el Cerro Chenque, sino que además mejora la seguridad vial y preserva infraestructura clave para toda la ciudad”.

“Estamos ejecutando trabajos técnicamente complejos, con materiales específicos y una logística importante, pero con la decisión política de avanzar y dar respuestas concretas. Cada una de estas acciones forma parte de una planificación integral que busca transformar recursos en obras reales para los chubutenses”, agregó el funcionario provincial.

Todas estas acciones se ejecutan con fondos provinciales, en el marco del acuerdo de compensación de deuda entre Provincia y Nación impulsado por la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres.