Comodoro fue sede de la jornada regional sobre cannabis medicinal

En el marco de las políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la ciudad, el Municipio de Comodoro Rivadavia, representado por el intendente Othar Macharashvili, acompañó este sábado en el Centro de Información Pública (CIP) la realización de la Jornada Regional de Cannabis Medicinal, Veterinario y Cáñamo Industrial: “Los desafíos del desarrollo productivo”, un espacio de formación, debate y construcción colectiva en torno al sector.

La apertura contó además con la presencia del presidente del Ente Autárquico Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate; el gerente ejecutivo de la Agencia, Domingo Squillace; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno; el secretario de Salud de Provincia, Sergio Wisky; el diputado provincial Gustavo Fita; concejales; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; y la directora y coordinadora de la Diplomatura Universitaria en Cannabis, Salud, Derecho, Producción y Gestión de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB sede Esquel, María de las Nieves González.

Asimismo, participaron autoridades locales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, del INTA, del CONICET, disertantes, profesionales de la salud y de la medicina veterinaria, investigadores, científicos, productores, emprendedores y miembros de la comunidad local y regional.

Durante la apertura, Macharashvili destacó el trabajo articulado que permitió avanzar en este proceso, al sostener que “esto fortalece todo lo que venimos haciendo, no solamente en este campo, sino también en el concepto de que debemos trabajar todos juntos. Este es el resultado del aporte de muchas personas desde el conocimiento, la ciencia, la convicción y la humanidad”.

En esa línea, remarcó que “este trabajo es plural, con participación de legisladores, del sistema de salud, productores y la sociedad en su conjunto. Se avanzó en una ley nacional, luego provincial, y todos vamos a trabajar para que también pueda reglamentarse en el municipio. Todo este trabajo es de los vecinos y para los vecinos”.

Por su parte, Zárate señaló que “retomamos un debate que creemos necesario, buscando que el Estado vuelva a ser protagonista activo de procesos donde ya existe suficiente evidencia sobre los beneficios del cannabis para la salud humana. También queremos promover con fuerza el uso veterinario del mismo, entendiendo que existe un vínculo entre la salud humana, animal y el ambiente, lo que implica una mirada mucho más integral”.

En relación al perfil productivo de la jornada, sostuvo que “somos una agencia de desarrollo e innovación y creemos que la ciencia y la tecnología deben ser el sustento de las políticas públicas. Queremos debatir sobre la capacidad de generación de empleo, el desarrollo industrial y las oportunidades productivas que representa este sector”.

Del mismo modo, recordó que “estamos cumpliendo un compromiso que nació en el Concejo Deliberante, a partir de numerosas conversaciones que permitieron avanzar en una ordenanza municipal. Ahora esperamos la reglamentación provincial para adecuar la reglamentación local”.

ARTICULACION ENTRE EL ESTADO, LA CIENCIA Y LA SALUD PUBLICA

En tanto, el secretario de Salud de la Provincia, Sergio Wisky, valoró el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones académicas, al señalar que “es muy importante que este proceso esté acompañado por la Universidad porque el conocimiento aporta método y seguridad, especialmente para los pacientes que van a utilizar estos tratamientos”.

Además, destacó la construcción colectiva impulsada en torno a la temática, y afirmó que “el Estado tiene que estar presente acompañando estos procesos, como lo hace el Municipio de Comodoro y como lo hizo la Provincia con la ley. Tenemos todas las puertas abiertas desde la Secretaría para avanzar con la reglamentación, que es un compromiso asumido por el gobernador y sobre el cual vamos a trabajar fuertemente”.

Por último, la referente de la sede UNPSJB en Esquel expresó que “es un honor formar parte de este espacio, que hace algunos años era apenas un sueño dentro de la Universidad. Hoy orgullosamente podemos transmitir conocimiento a través de una diplomatura específica y generar nuevas oportunidades académicas vinculadas al cannabis medicinal y productivo”.

CINCO EJES TEMATICOS

La jornada propuso una mirada interdisciplinaria desde lo jurídico, científico, sanitario y productivo, con el objetivo de brindar claridad normativa sobre los distintos usos del cannabis y generar herramientas para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado.

Durante el encuentro se abordaron cinco ejes centrales: marco legal y políticas públicas; ciencia, investigación e innovación; salud pública y medicina; relación con la comunidad; y talleres técnicos de cultivo.

Dicho marco también generó el espacio para la firma de un convenio específico de colaboración entre la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB y Comodoro Conocimiento, junto con un acta compromiso para la articulación institucional vinculada a la implementación de la Ordenanza Municipal N° 17.219/24 sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial.