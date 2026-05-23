Concluyó la obra de pavimentación de la calle Petrolero San Lorenzo

Ya está habilitado el paso del tránsito en forma parcial, al igual que en calle Carlos Calvo. En 15 días se normalizará totalmente la circulación.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Ejecución de Obras Viales, avanza en la etapa final de la pavimentación en el barrio General Mosconi. Con la habilitación parcial de la calle Petrolero San Lorenzo este viernes, la circulación vehicular quedará totalmente normalizada una vez que finalice el proceso de fragüe del hormigón, lo cual tendrá lugar en 15 días.

Los trabajos que se desarrollaron en el tramo comprendido entre Carlos Calvo y Gregorio Mayo ya se encuentran concluidos. Los mismos consistieron en la colocación de adoquines; la ejecución de badenes diseñados de acuerdo al escurrimiento natural del agua; y la reconstrucción de veredas y vados en el sector del bulevar, con el objetivo de optimizar tanto la circulación vehicular como peatonal y mejorar el drenaje pluvial en una arteria clave del barrio.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó que concluye una obra muy importante para General Mosconi, “que permitirá mejorar sustancialmente la transitabilidad y brindar mayor seguridad, tanto para automovilistas como para peatones”.

Asimismo, el funcionario indicó que “este tipo de intervenciones forman parte de un plan integral de mejora vial que estamos ejecutando, priorizando sectores estratégicos que necesitan obras de infraestructura para acompañar el crecimiento y el movimiento diario”.

OBRA EN AVENIDA QUINTANA

En paralelo, el Municipio continúa avanzando con la obra de pavimento en la bocacalle ubicada en Avenida Quintana e Ignacio Warner, destinada a la reconstrucción del pavimento en esa intersección estratégica.

En este caso, ya concluyó el hormigonado de uno de los sectores y actualmente se ejecuta la demolición de la segunda calzada de hormigón.

La intervención contempla además la construcción de un badén con desembocadura hacia el canal existente, mejorando el escurrimiento del agua y optimizando las condiciones de circulación en uno de los accesos más transitados del barrio.