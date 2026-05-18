El plan integral de mantenimiento de calzada llegó a La Loma

Los trabajos a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos se realizan sobre la avenida Rivadavia y las calles Alvear, Rawson, entre otros sectores. La tarea forma parte del plan integral de refacción y mantenimiento que tuvo una primera etapa en el Centro y diversos puntos críticos de la ciudad.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, continúa avanzando con el plan integral de reparación y mantenimiento de calzada en distintos barrios de la ciudad. En esta oportunidad, las tareas llegaron al sector de La Loma, donde se ejecutan intervenciones en arterias de alto tránsito vehicular.

Los trabajos, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, se desarrollan en las intersecciones de avenida Rivadavia y Saavedra; Urquiza y Rawson; Alem y San Martín; Belchior y Alvear; Rivadavia y Alvear; y Ameghino y Alvear, entre otros sectores que presentan deterioro producto del paso del tiempo y la circulación permanente de vehículos.

Las intervenciones incluyen tareas de reparación de calzada, reacondicionamiento de sectores dañados y mejoras orientadas a optimizar la seguridad vial y la transitabilidad tanto para automovilistas como para peatones.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó la continuidad del plan de mantenimiento vial y sostuvo que “seguimos avanzando con un esquema de trabajo sostenido, priorizando arterias con un importante nivel de deterioro y circulación”.

En ese sentido, explicó que “estas tareas son fundamentales porque permiten mejorar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad vial. En La Loma estamos trabajando en cruces y sectores muy utilizados diariamente por vecinos y transporte urbano”.

Asimismo, remarcó que “el mantenimiento de la trama vial es una política permanente de esta gestión. Sabemos que el estado de las calles impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos y por eso sostenemos un plan de intervenciones progresivas en distintos puntos de Comodoro”.

Intervenciones que abarcó el plan integral

La reparación y mantenimiento de calzada comenzó en octubre de 2025 con una primera etapa centrada en el casco céntrico y sectores críticos de la ciudad. En ese marco, se ejecutó un programa que contempló más de 20 intervenciones viales en distintos barrio, entre los que se encuentran: avenida Canadá y El Patagónico; 25 de Mayo., entre Rivadavia y Ameghino; Gil Álvarez y 25 de Mayo; San Martín y 25 de Mayo; avenida Rivadavia y Carlos Pellegrini; Pellegrini y Sarmiento; Bartolomé Mitre y Rawson; Bartolomé Mitre, entre Rivadavia y San Martín; Belgrano y Almirante Brown; Belgrano y Rivadavia; Rawson y Francia; Ameghino y Francia; además de diferentes intervenciones sobre calle Viamonte y otras arterias de la ciudad.

A ello se suma la pavimentación de la colectora de avenida Hipólito Yrigoyen, en su intersección con avenida Portugal, donde se completó la reparación integral del sector para mejorar la circulación y la seguridad vial en una zona de importante movimiento vehicular, además de la reconstrucción de la esquina de Belgrano e Yrigoyen.