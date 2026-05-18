La nueva herramienta del buscador permite personalizar las noticias que aparecen en los resultados. Los usuarios podrán priorizar los contenidos de elpatagonico.com en Google.

El Patagónico ya puede elegirse como fuente preferida en Google

Google lanzó a nivel mundial una nueva función denominada “fuentes preferidas”, una herramienta que permite personalizar el consumo de noticias dentro del buscador.

Con esta actualización, los usuarios pueden seleccionar qué medios desean ver con mayor frecuencia en los resultados de búsqueda.

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A partir de esta opción, quienes tengan iniciada su sesión en Google podrán priorizar los contenidos de El Patagónico dentro de las búsquedas sobre temas de actualidad.

Según se informó, los artículos de los medios seleccionados podrán aparecer con mayor presencia en espacios como “Noticias destacadas” y en un carrusel específico denominado “De tus fuentes”.

En ese contexto, elpatagonico.com incorporó un botón identificado como “Añadir a El Patagónico como fuente preferida” para facilitar la configuración entre sus lectores.

Al hacer click en esa opción la selección queda configurada automáticamente y las noticias de El Patagónico comenzarán a mostrarse con prioridad entre las fuentes informativas sugeridas por Google.