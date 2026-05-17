La Armada comemoró sus 212 años

Autoridades municipales, fuerzas de seguridad, veteranos y representantes de la comunidad participaron del acto oficial en la Plaza de Armas, donde se destacó el rol histórico y actual de la institución en la defensa de la soberanía y el servicio a la sociedad.

Este domingo por la mañana en la Plaza de Armas de la Armada Argentina, en Comodoro Rivadavia, el secretario de Control Urbano y Operativo y el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, en representación del intendente Othar Macharashvili, participaron del acto oficial en conmemoración del 212º Aniversario de la institución militar e hicieron entrega de una placa de reconocimiento, reafirmando como todos los años el estrecho vínculo entre la gestión local y la fuerza que custodia los mares nacionales.

En la ceremonia cargada de emotividad y fervor patriótico, estuvieron presentes la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta, el Comandante de la IX Brigada Mecanizada, Coronel Mayor Gerardo Giordano; el Jefe de la IX Guarnición y Brigada Aérea, Comodoro Franco Parlones; el Prefecto Mayor Eduardo Antonio Escalada por la Prefectura Naval; el Comandante Principal Manuel Romero por Gendarmería Nacional; el Subcomisario Leonardo Caporaletti de la Policía Federal, el Juez Provincial Jorge Odoricio, el concejal, Omar Lattanzio, veteranos de guerra y referentes de la comunidad.

En alusión a la fecha, el jefe del Destacamento Naval de la Armada en Comodoro Rivadavia, Capitán de Fragata Eduardo Martín Sosa, realizó un repaso de la gesta del Almirante Guillermo Brown, cuya victoria el 17 de mayo de 1814 fue determinante para la independencia sudamericana. "Esa jornada heroica constituyó el factor estratégico que posibilitaría destrabar definitivamente la campaña emancipadora", señaló al dedicar palabras de profundo respeto a los héroes de Malvinas y un homenaje especial a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, símbolos del espíritu de servicio y sacrificio de la institución.

Asimismo, el Capitán Sosa resaltó el presente de la institución y su arraigo con la comunidad local, señalando que "hoy, la Armada Argentina, no solo custodia nuestra soberanía, sino que desempeña un papel fundamental en la protección de nuestros recursos, en tareas humanitarias, científicas y de apoyo constante a la sociedad". En esa línea, instó a las nuevas generaciones a “mantener vivos los valores de disciplina y profesionalismo, subrayando que el esfuerzo silencioso de quienes sirven en el mar, es lo que garantiza un futuro con esperanza y orgullo para la nación”.