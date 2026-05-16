Camioneros le arrebató la punta a Nueva Generación

Se disputó este sábado la 9ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que arrojó novedades en los primeros puestos.
En la zona A, Ferrocarril del Estado derrotó 3-1 como visitante a Caleta Córdova y quedó como único líder con 18 puntos, ya que Florentino Ameghino, que lo acompañaba en lo más alto, igualó 2-2 con Manantiales Behr de Ciudadela y no solo se bajó de la cima, sino que quedó tercero, teniendo en cuenta que Oeste Juniors aplastó 6-0 a Talleres Juniors y quedó como escolta, a un punto de Ferro.
En la zona B, Camioneros Patagónicos le arrebató el primer puesto a Nueva Generación, tras ganarle 2-1 como visitante. Ahora, Camioneros lidera con 23 unidades y la “Nueva” lo sigue a un punto.
Panorama de la 9ª fecha B
Zona “A”
- Talleres Juniors 0 / Oeste Juniors 6.
- Caleta Córdova 1 / Ferrocarril del Estado 3.
- Manantiales Behr de Ciudadela 2 / Florentino Ameghino 2.
Zona “B”
- San Martín 3 / Universitario 1.
- Nueva Generación 1 / Camioneros Patagónicos 2.
- Deportivo Roca 1 / Tiro Federal 0.
Interzonal
- Comodoro FC 2 / Stella Maris 1.
Próxima fecha (10ª)
Zona “A”
- Florentino Ameghino vs Caleta Córdova.
- Ferro vs Talleres Juniors.
- Oeste Juniors vs Comodoro FC.
Zona “B”
- Tiro Federal vs Nueva Generación.
- Camioneros vs San Martín.
- Universitario vs Stella Maris.
Interzonal
-Deportivo Roca vs M.B. Ciudadela.