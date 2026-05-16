Camioneros le arrebató la punta a Nueva Generación

Ahora es el nuevo líder de la zona B, mientras que Ferro pasó a liderar en soledad la zona A, ya que Ameghino empató y quedó tercero. Oeste goleó y quedó como escolta.

Se disputó este sábado la 9ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que arrojó novedades en los primeros puestos.

En la zona A, Ferrocarril del Estado derrotó 3-1 como visitante a Caleta Córdova y quedó como único líder con 18 puntos, ya que Florentino Ameghino, que lo acompañaba en lo más alto, igualó 2-2 con Manantiales Behr de Ciudadela y no solo se bajó de la cima, sino que quedó tercero, teniendo en cuenta que Oeste Juniors aplastó 6-0 a Talleres Juniors y quedó como escolta, a un punto de Ferro.

En la zona B, Camioneros Patagónicos le arrebató el primer puesto a Nueva Generación, tras ganarle 2-1 como visitante. Ahora, Camioneros lidera con 23 unidades y la “Nueva” lo sigue a un punto.

Panorama de la 9ª fecha B

Zona “A”

- Talleres Juniors 0 / Oeste Juniors 6.

- Caleta Córdova 1 / Ferrocarril del Estado 3.

- Manantiales Behr de Ciudadela 2 / Florentino Ameghino 2.

Zona “B”

- San Martín 3 / Universitario 1.

- Nueva Generación 1 / Camioneros Patagónicos 2.

- Deportivo Roca 1 / Tiro Federal 0.

Interzonal

- Comodoro FC 2 / Stella Maris 1.

Próxima fecha (10ª)

Zona “A”

- Florentino Ameghino vs Caleta Córdova.

- Ferro vs Talleres Juniors.

- Oeste Juniors vs Comodoro FC.

Zona “B”

- Tiro Federal vs Nueva Generación.

- Camioneros vs San Martín.

- Universitario vs Stella Maris.

Interzonal

-Deportivo Roca vs M.B. Ciudadela.