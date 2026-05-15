Nueva Generación y Camioneros se juegan la punta en la zona B

Se disputa este sábado la 9ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, a partir de las 15.
En la zona A, los líderes Ferrocarril del Estado y Florentino Ameghino buscarán mantenerse en lo más alto. Ferro visitará a Caleta Córdova, que lo sigue a un punto, mientras que Ameghino hará lo propio con Manantiales Behr de Ciudadela, que está a dos unidades de la cima.
En la zona B, el líder absoluto Nueva Generación y el escolta Camioneros Patagónicos, a dos puntos de distancia, se enfrentarán en cancha del “Aurinegro”, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
Programa 9ª fecha B
SABADO 16 (15:00 Primera – 13:00 Reserva)
ZONA “A”
- Talleres Juniors vs Oeste Juniors
Arbitro: Víctor Velarde.
Asistentes: Iván Peña y Luis Fimiani.
Cancha: Ferrocarril del Estado.
- Caleta Córdova vs Ferrocarril del Estado.
Arbitro: Gastón Verón.
Asistentes: Matías Ortiz y Carlos Quintana.
Cancha: Caleta Córdova.
- Manantiales Behr de Ciudadela vs Florentino Ameghino.
Arbitro: Lucas Bres.
Asistentes: Luis Marcial y Maximiliano Selg.
Cancha: M. B. Ciudadela.
ZONA “B”
- San Martín vs Universitario.
Arbitro: Cristian Ontiveros.
Asistentes: Hamilton Mascareño y Gastón Cejas.
Cancha: San Martín.
- Nueva Generación vs Camioneros Patagónicos.
Arbitro: Braian Jerosimich.
Asistentes: Maximiliano Bastía y Gabriel Jarpa.
Cancha: Nueva Generación.
- Deportivo Roca vs Tiro Federal.
Arbitro: Pablo Aguirre.
Asistentes: Luis Briseño y Guillermo Díaz.
Cancha: Deportivo Roca.
INTERZONAL
- Comodoro FC vs Stella Maris.
Arbitro: Carlos Flores.
Asistentes: Pablo Postendorfert y Diego Schooff.
Cancha: Comodoro FC.