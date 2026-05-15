Se enfrentan este sábado en uno de los partidos del Ascenso local. La “Nueva” espera mantener el liderazgo en su casa, ante un rival que lo sigue a dos puntos. En la zona A, los líderes Ferro y Ameghino visitan a Caleta y Ciudadela.

Nueva Generación y Camioneros se juegan la punta en la zona B

Se disputa este sábado la 9ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, a partir de las 15.

En la zona A, los líderes Ferrocarril del Estado y Florentino Ameghino buscarán mantenerse en lo más alto. Ferro visitará a Caleta Córdova, que lo sigue a un punto, mientras que Ameghino hará lo propio con Manantiales Behr de Ciudadela, que está a dos unidades de la cima.

En la zona B, el líder absoluto Nueva Generación y el escolta Camioneros Patagónicos, a dos puntos de distancia, se enfrentarán en cancha del “Aurinegro”, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Programa 9ª fecha B

SABADO 16 (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

ZONA “A”

- Talleres Juniors vs Oeste Juniors

Arbitro: Víctor Velarde.

Asistentes: Iván Peña y Luis Fimiani.

Cancha: Ferrocarril del Estado.

- Caleta Córdova vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Gastón Verón.

Asistentes: Matías Ortiz y Carlos Quintana.

Cancha: Caleta Córdova.

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Luis Marcial y Maximiliano Selg.

Cancha: M. B. Ciudadela.

ZONA “B”

- San Martín vs Universitario.

Arbitro: Cristian Ontiveros.

Asistentes: Hamilton Mascareño y Gastón Cejas.

Cancha: San Martín.

- Nueva Generación vs Camioneros Patagónicos.

Arbitro: Braian Jerosimich.

Asistentes: Maximiliano Bastía y Gabriel Jarpa.

Cancha: Nueva Generación.

- Deportivo Roca vs Tiro Federal.

Arbitro: Pablo Aguirre.

Asistentes: Luis Briseño y Guillermo Díaz.

Cancha: Deportivo Roca.

INTERZONAL

- Comodoro FC vs Stella Maris.

Arbitro: Carlos Flores.

Asistentes: Pablo Postendorfert y Diego Schooff.

Cancha: Comodoro FC.