El Tiro Práctico tendrá este domingo su segundo torneo

Se desarrollará a partir de las 10:30 en el Círculo de Caza Mayor General Lagos y consistirá en seis etapas y al menos 110 disparos mínimos para concluirlas.

Para este domingo el clima dio el visto bueno para que la modalidad Tiro Práctico tenga su segunda y esperada fecha. Desde las 10:30 hs, los deportistas se encontrarán en el Círculo de Caza Mayor General Lagos ante seis etapas y al menos 110 disparos mínimos para concluirlas.

En abril último se dio la inauguración del ránking 2026 de la modalidad donde Federico Pritchard ganó en la división Producción, Hugo González hizo lo propio con Producción Optics pero aparecieron tres divisiones más. En Open con Jorge Luis Altuna, Optics con Ricardo Larrañaga y Estándar con el eterno Luis Pereyra. Incluso con 29 participantes, hubo varios ausentes aquella vez y ahora se encontrarán con una competencia renovada.

Esta modalidad se concursa con pistolas semiautomáticas de calibre 9mm en adelante y con ellas deben tomar diversos desafíos con etapas que imponen diversos recorridos con blancos de cartón y metálicos abatibles. El puntaje final se divide por el tiempo y cada disparo errado penaliza el doble de puntos. El lema de la modalidad es DVC haciendo alusión a las palabras latinas Diligentia, Vis, Celeritas o en castellano: Precisión, Potencia y Velocidad. Actualmente la mayoría dispara en la división Producción con pistolas tal cual salen de fábrica y leves modificaciones cosméticas y alivianado de las acciones.

La otra división que viene creciendo es una similar a la anterior pero que incorpora miras holográficas. Muchos tiradores de más de 40 años se vienen pasando a esta división porque es más fácil tomar miras ante problemas de presbicia o miopía, situación que varios locales han aprovechado.

Como se mencionara, también hay otros deportistas incursionando en divisiones que no solían verse seguido por estas tierras como es el caso de Jorge Luis Altuna en la división Open, con un arma vistosa de ver en acción.

Este domingo la concurrencia será una incógnita y muchos aprovecharán las buenas temperaturas que aun quedan remanentes de un verano que ya se fue hace tiempo. El Círculo de Caza Mayor, una vez más cumple con disponer de unas excelentes instalaciones y organización para el beneplácito de socios y amigos del tiro práctico regional.