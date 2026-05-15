Invitados por Toros XV, participará de la 9ª edición de una actividad de rugby inclusivo que se desarrollará en noviembre en las instalaciones de Córdoba Rugby Club.

La premix de Comodoro RC estará en el Encuentro Nacional de Mixed Ability

La premix de Comodoro Rugby Club proyecta su participación en el 9º Encuentro Nacional de Mixed Ability, que este año se realizará los días 21 y 22 de noviembre en Córdoba Rugby Club.

El equipo mixto de personas con y sin discapacidad proyecta un viaje inolvidable y visitaron al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para comentarle los detalles y comenzar a planificar en conjunto la organización de la visita a Córdoba.

Enrique Baronetto es uno de los entrenadores y dijo que “es un proyecto importante, hemos recibido la invitación formal de Toros XV, que es el equipo mixed ability de Córdoba Rugby Club”.

En ese sentido, añadió que “acá empezamos un proyecto similar, con rugby mix ability, que es rugby donde se respetan las reglas y en el que participan jugadores con y sin discapacidad, jugando todos juntos como equipo”.

Y detalló que “la idea es que viajen 25 personas, cada niño tiene que viajar con algún acompañante, los jugadores apoyo, o algún acompañante terapéutico en el caso de que los familiares no puedan asistir”.

Por su parte, Fabián Veloz Zurita (entrenador) explicó que ser parte de la Premix “es una experiencia demasiada linda, es muy enriquecedor y uno va aprendiendo de ellos. Es muy importante esta gestión que estamos haciendo, va a ser algo inolvidable, ya lo siento, ahora a trabajar para cumplir el sueño de los chicos”.

Sobre la reunión con Hernán Martínez, Veloz Zurita contó que “fue re positiva, nos vamos muy contentos y felices, nos recibió bien y vamos a darle para adelante”.

UN PROYECTO ENRIQUECEDOR QUE LLEVA CASI TRES AÑOS

“Iniciamos en el 2023 con gente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y con la ayuda de ellos pudimos darle una impronta inicial, después con la colaboración del club, que nos presta todas las instalaciones y nos da los elementos de trabajo, con eso hemos podido desarrollar una actividad enriquecedora para niños con y sin discapacidad, también para nosotros los entrenadores”, expresó Baronetto.

El proyecto de la premix de CRC comenzó en septiembre de 2023 y se desarrolla los sábados, a las 14:30, en las instalaciones que tiene el Coirón en Km. 20. Quienes estén interesados pueden contactarse a través del Instagram: premixdelcoiron.