Será este sábado en el Club Ingeniero Huergo. También habrá acción en el Gimnasio municipal Nº 2 con partidos de la fase clasificatoria.

Se juegan los cuartos de final en la C-09 2018 del Apertura

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana, una nueva del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, este sábado la acción se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 2 como así también en el Club Ingeniero Huergo, escenario donde se jugarán los cuartos de final de la denominación C-09 2018.

En el 2 se jugarán partidos de la fase clasificatoria, mientras que el domingo, se disputarán únicamente partidos de por la misma instancia, también en el escenario que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

domingo Foto: Torneo Promocional Futsal Comodoro Rivadavia.