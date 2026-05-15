El TC2000 vuelve a San Nicolás

El Circuito “Juan María Traverso” será sede de la 5ª fecha de la temporada y se correrá el 27 y 28 de junio. También se presentarán el TRV6 y la Fórmula Nacional.

Tango Motorsports, promotor del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, confirmó que la 5ª fecha será en el autódromo San Nicolás Ciudad Circuito “Juan María Traverso” el 27 y 28 de junio.

Los SUV más potentes del país correrán por primera vez en el trazado de 4.000 metros en un evento que compartirá junto al 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina y al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.

Esta será la visita Nº7 del TC2000 a San Nicolás, donde volverá luego de 2 años. La primera visita al trazado de 4.000 metros fue el 7 de octubre de 2018 con la pole position de Facundo Ardusso con el Renault Fluence #1 y la victoria de Mariano Werner con el Peugeot 408 #44 en la carrera clasificatoria y en la final.

La última carrera de la categoría en el circuito nicoleño fue el 19 de mayo de 2024. Leonel Pernía fue el más veloz en la clasificación con el Renault Fluence #1 mientras que Tiago Pernía con el Renault Fluence #85 fue el ganador de las dos finales.

De esta manera, el 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina vuelve a un trazado importante y clásico del automovilismo argentino: el autódromo San Nicolás Ciudad, Circuito “Juan María Traverso”, junto al 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina y al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.

Pronto se darán los detalles de la venta de entradas para un evento único para la familia.