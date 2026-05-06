Se postergó la tercera fecha del automovilismo zonal

La competencia, que se iba a correr este fin de semana en Trelew, fue suspendida por razones climáticas.

La Asociación de Volantes Mar y Valle suspendió este miércoles la tercera fecha del campeonato zonal de automovilismo que estaba prevista correrse este fin de semana en el autódromo de Trelew.

La entidad lo dio a conocer en horas de la mañana en un comunicado donde expresa lo siguiente: “La Asociación de Volantes Mar y Valle en función de la situación climática y de acuerdo con el artículo 19 de la Federación de Automovilismo Chubutense, decidió suspender la fecha prevista para este fin de semana.

Posteriormente se comunicará la fecha de reprogramación. Desde ya esperamos sepan comprender esta situación”, finaliza el comunicado emitido por la Asociación de Volantes Mar y Valle de Trelew.

De esa manera, el TC Austral, el TC Patagónico, el TP 1.100cc, el TP Gol 1.6 y la Monomarca Renault 12, deberán esperar la confirmación de la nueva fecha de realización.

Luego de corridas dos competencias, los líderes son Miguel Otero 78 puntos (TC Austral); Sebastián Marsicano 73 (R-12); Luciano Matazmala 68 (TP 1.100cc); Emanuel Abdala 72 (TC Patagónico) y Nicolás Vales 65 (TP Gol 1.6).