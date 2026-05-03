Tomás Campra cerró un fin de semana perfecto

Se impuso en la final de la 2ª fecha de la Fórmula Nacional que se corrió en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. Sus escoltas fueron Daniella Oré y Renzo Sabatini.

Tomás Campra se quedó con la victoria en la final del “Gran Premio NEXON”, correspondiente a la 2º fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, disputada en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos.

En un domingo soleado y con viento, el piloto cordobés fue el gran protagonista del fin de semana, sellando una actuación contundente que lo llevó a su tercera victoria en la temporada 2026. Fue un fin de semana perfecto para Campra en el trazado entrerriano al quedarse con la pole, las dos finales y los puntos para afirmarse en la cima del torneo. El representante de Las Varillas, Córdoba, largó desde el sexto lugar, avanzó con firmeza en el pelotón hasta alcanzar la punta, desde donde controló la competencia con autoridad.

El subcampeón argentino 2025, integrante del Giavedoni Motorsport a bordo del monoplaza #2, completó las 14 vueltas con un tiempo total de 21m18s682/1000, a una velocidad de 223.063 km/h.

La piloto de Lima, Perú, Daniella Oré, regresó a la categoría en esta segunda fecha junto al equipo Ferreira Motorsport con el monoplaza N°17, y finalizó en la segunda posición a 11.097/1000. La peruana tuvo una destacada remontada tras largar desde el último lugar de la grilla. Por su parte, el mendocino Renzo Sabatini, con el monoplaza N°36 del Ferreira Motorsport, completó el podio al finalizar tercero, a 11.676/1000 del ganador. Para Sabatini fue su tercer podio en su tercera carrera en la categoría.

Manuel Costan (MG Ramini), Bautista Faccioli (MG Ramini) y Felipe Saloj (MR Racing) completaron los seis primeros puestos de la competencia.

Tomás Campra expresó: “Estuvimos muy contundentes desde el principio. Sabíamos que largábamos desde atrás y que iba a ser una carrera en la que teníamos que avanzar para buscar la punta. Pudimos pelear, defendernos bien y lograr la victoria en esta segunda fecha”.

Disputadas dos fechas, el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional es liderado por Tomás Campra (Giavedoni Motorsport) con 98 puntos, seguido por Renzo Sabatini (Ferreira Motorsport) con 61, Manuel Costan (MG Ramini) con 38, Luciano Vicino (MG Ramini) con 26 y Joaquín Domínguez (Guevara Competición) con 23.