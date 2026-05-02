Tomás Campra fue imparable

El cordobés de Las Varillas se quedó este sábado con la primera final de la segunda fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional corrida en Concordia.

En una agradable tarde de sábado, la Fórmula Nacional disputó la primera final del “Gran Premio Nexon”, correspondiente a la 2º fecha del Campeonato Argentino 2026, en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos.

El gran protagonista fue el subcampeón argentino 2025, Tomás Campra, quien con el monoplaza #2 del Giavedoni Motorsport logró su segunda victoria en la categoría en una jornada perfecta en la que se quedó con todos los puntos en juego: pole y final.

El piloto de Las Varillas, Córdoba, completó las 12 vueltas con un tiempo de 16m29s230/1000 con una velocidad promedio de 131.010 km/h, y cerró así un gran sábado “La Fábrica de Talentos” para afirmarse en la cima del torneo.

Detrás del ganador, se desarrolló una intensa lucha por los puestos de podio. Finalmente, Renzo Sabatini, con el monoplaza #36 del Ferreira Motorsport, obtuvo la segunda posición a tan solo 233/1000, mostrando un gran rendimiento. El tercer lugar quedó en manos de Alejandro Guttlein, quien con el auto #33 del Giavedoni Motorsport se destacó al completar el podio a 9.720/1000 de la punta.

Los ocho mejores de la competencia se completaron con: Bautista Faccioli (MR Racing), Felipe Saloj (MR Racing), Manuel Costan (MG Ramini), el debutante Genaro Bevilacqua (MG Ramini) y la piloto peruana Daniella Oré (Ferreira Motorsport).

La actividad para la Fórmula Nacional continuará este domingo, con la segunda final de la fecha a partir de las 10:55, a 20 minutos más 1 vuelta, con transmisión en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play, junto al equipo Carburando.