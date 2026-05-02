Franco Vivian logró su octava pole en el TC2000

Con Chevrolet Tracker, se quedó con el mejor tiempo de la clasificación en el Parque Autódromo de Concordia, donde este domingo se corre la 3ª fecha de la temporada.

Este sábado por la tarde, con sol y un buen marco de público, el TC2000 disputó la clasificación del “Gran Premio NEXON” de la 3ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde Franco Vivian con la Chevrolet Tracker Nº57 del YPF Elaion Auro Proracing alcanzó su octava pole position en la categoría.

El piloto de Capital Federal, en su regreso a las pistas luego del accidente sufrido en el circuito Callejero Parque de la Ciudad, marcó un tiempo de 1m41s197/1000 a una velocidad promedio de 167.km/h. para ratificar lo hecho en los entrenamientos con un excelente ritmo en el SUV que le entrega el equipo de Lincoln.

Segundo terminó el séxtuple campeón argentino de TC2000 Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a 578/1000 y tercero su compañero de equipo y actual líder del torneo Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 a 666/1000. El de Crespo, que corre muy cerca de su casa, cerró el “2-3” para la escudería que dirige Darío Ramonda.

Cuarto terminó el tricampeón argentino de TC2000 Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport y quinto Franco Morillo con la Chevrolet Tracker #64 del YPF Elaion Auro Proracing.

Marcelo Ciarrocchi finalizó sexto con el Fiat Pulse #25 del ART Racing y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la tercera final del año en el trazado de 4.700 metros de extensión.

Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V #83 – Honda YPF Racing), Franco Riva (Chevrolet Cruze #78 – Proracing), Francisco Monarca (Honda ZR-V #23 – Honda YPF Racing) y Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 – Toyota Gazoo Racing YPF Racing) completaron los diez mejores de la clasificación.

Franco Vivian, el más rápido de la clasificación del TC2000 en Concordia, expresó: “Esta pole es muy especial para mí porque pase por momentos difíciles y sensibles luego del accidente en el callejero de Buenos Aires. Me emociona mucho el quedarme con el mejor tiempo del sábado”.

La actividad para el TC2000 continuará este domingo a las 9:45 con el “warm-up” y a las 13 con la final a 35 minutos más una vuelta, que tendrá a Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing largando desde el primer cajón de la grilla.

Todas las alternativas de la carrera la podrán seguir por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico de Carburando.