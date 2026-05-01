El TC2000 presentó su tercera fecha

La competencia se corre este fin de semana en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. También se presentarán el Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

Este viernes, en la Peatonal del Bicentenario, ubicada frente al Palacio Municipal de la Ciudad de Concordia (Bartolomé Mitre 76, Concordia, Entre Ríos), se presentó el “Gran Premio NEXON” correspondiente a la 3° fecha del 47° Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, que este fin de semana regresa al Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, junto al 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina, al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y a la Fiat Competizione.

Del evento participaron Francisco Azcue (intendente de Concordia), Sergio Arena (gerente general de NEXON), María Belén Schauvinhold (presidente ejecutiva del Ente Mixto Concordiense de Turismo - EMCONTUR), Alejandro Levy (presidente de Tango Motorsports), Luciano Sendros (vicepresidente del Parque Autódromo Ciudad de Concordia) y los pilotos del TC2000 Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) y Franco Riva (Proracing), del Top Race Roberto Lobay (LFB Racing Team), de la Fórmula Nacional Felipe Saloj (MR Racing) y de la Fiat Competizione Juan Pablo Ale y Sebastián Quirno.

Francisco Azcuez (Intendente de Concordia): "Es un honor para nuestra gestión ser parte de este evento junto a Tango Motorsports. Es muy importante para la ciudad recibir al TC2000, al Top Race y a la Fórmula Nacional. Destacó mucho el compromiso de todos para hacer posible esta carrera”.

Sergio Arena (gerente general de NEXON): "Estamos muy contentos de ser sponsor de este gran evento. Es lindo que los autos estén en la peatonal, dónde el público puede verlos y sacarse fotos. Es un placer que se junte el automovilismo y el turismo, con una categoría tan tecnológica como el TC2000”.

María Belén Schauvinhold (presidente Ejecutiva del Ente Mixto Concordiense de Turismo - EMCONTUR): “Que lindo ver tanta convocatoria en concordia. Le damos la bienvenida al TC2000 y a todas las categorías que nos acompañan este fin de semana. Este evento nos pone en un gran lugar y en una vidriera nacional, demostrando que estamos a la altura con estos eventos de magnitud".

Alejandro Levy (presidente de Tango Motorsports): “Primero que nada Feliz día del trabajador. Quiero agradecer a todos los presentes por lo que están haciendo para llevar a cabo este evento y por recibirnos en Concordia. Se viene un gran fin de semana con el TC2000, el Top Race y la Fórmula Nacional corriendo juntos en el evento único para la familia”.

Luciano Sendros (Vicepresidente del Parque Autódromo Ciudad de Concordia): “Agradecido a la gente del TC2000 y el Gobierno de Concordia por darnos lugar en este calendario. Sabemos que se avecina un buen clima para el sábado y el domingo, así que invitamos a todo el público para que vengan al autódromo y nos acompañen”.

Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA): “Gracias a todo el público por estar en este evento en la peatonal. Venimos logrando un buen protagonismo en las últimas fechas, recuerdo que el año pasado logré ser el ganador, esta temporada junto al equipo queremos ser una vez más protagonistas y repetir el triunfo".

Franco Riva (Proracing): “El Chevrolet Cruze es un auto que puede ser protagonista y queremos dar todo junto a los pilotos entrerrianos para darles una alegría al público que nos siguen. El trazado es uno de los mejores y me encanta. Me gustaría ganar y así Emiliano Stang no se me escapa en el campeonato”.

Roberto Lobay (LFB Racing Team): “Este año debutamos en el Top Race, afrontamos un fin de semana en el que iremos de menor a mayor para llegar a ser protagonistas. La chicana me gustó y la pista tiene varias curvas difíciles".

Felipe Saloj (MR Racing): “Ser nuevamente local acá en Concordia es lindo. En el día de hoy pudimos encontrar los límites de la pista en el primer entrenamiento, así que mañana buscaremos mejorar en cada tanda para llegar firmes a la clasificación y tener un auto equilibrado para buscar la victoria en las dos finales.".