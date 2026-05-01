Se enfrentan este sábado a las 15 por la 8ª fecha del torneo Zonal “B” de fútbol. Ciudadela visita a Ferro y Nueva Generación hará lo propio ante el colista Universitario.

Oeste y Caleta Córdova disputan un duelo de líderes en el Ascenso

Oeste Juniors recibirá este sábado a Caleta Córdova en el partido que sobresale de la 8ª fecha del torneo Zonal B “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugará en Valle C, dará comienzo a las 15 -nuevo horario- corresponde a la zona “A” y será arbitrado por Carlos Flores.

Pero además de este importante juego, que tendrá cara a cara a dos de los tres líderes que tiene el grupo, también se destaca el duelo entre Ferrocarril del Estado -que marcha a uno de la cima- y Manantiales Behr de Ciudadela, quien -por diferencia de gol- se encuentra en la cúspide de la tabla. El partido, a jugarse en “La Salitrera” será controlado por Cristian Ontiveros.

En el restante encuentro de la zona, Comodoro FC recibirá a Talleres Juniors con Braian Jerosimich como juez principal.

Por su parte, en Castelli, se presentará el puntero de la zona “B” Nueva Generación, que se medirá ante un Universitario que perdió los siete partidos que jugó hasta el momento. Guillermo Díaz será el arbitro del juego.

Además, el escolta Camioneros recibirá -en el estadio Domingo Perea del club Laprida- a Deportivo Roca con Víctor Velarde como árbitro, mientras que el encuentro interzonal, lo protagonizarán en barrio Cemento, el local Tiro Federal y Florentino Ameghino -debe el pendiente de la 5ª fecha ante Comodoro FC-, teniendo a Sergio Navarrete como árbitro del clásico.

Programa de la 8ª fecha

SABADO 2 (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

Zona “A”

- Ferrocarril del Estado vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Cristian Ontiveros.

Cancha: Ferro.

- Oeste Juniors vs Caleta Córdova.

Arbitro: Carlos Flores.

Cancha: Oeste Jrs.

- Comodoro FC vs Talleres Juniors.

Arbitro: Braian Jerosimich.

Cancha: Comodoro FC.

Zona “B”

- Camioneros vs Deportivo Roca.

Arbitro: Víctor Velarde.

Cancha: Laprida.

- Universitario vs Nueva Generación.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Cancha: Castelli.

Interzonal

- Tiro Federal vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Cancha: Tiro Federal.