El “Rockero” derrotó a Instituto 77-76 para pasar a liderar la serie de Reclasificación 2-1. En Oliva, Independiente se hizo fuerte y superó a La Unión de Formosa 83-78 y está cerca de avanzar.

Obras ganó en Córdoba y está a un paso de los cuartos

Obras Basket superó a Instituto de Córdoba por 77 a 76, en el estadio Angel Sandrín, por el tercer partido de los playoffs de la Liga Nacional 2025-26 y pasó a liderar la serie 2-1. Marcos Delía (17 puntos), Pedro Barral (15), Felipe Inyaco (11) y Federico Zezular (11) fueron los máximos anotadores en la visita, mientras que Leonel Schattmann (19) se destacó como el goleador del conjunto cordobés.

Inicio parejo en la noche cordobesa de La Caldera, con Tomás Monacchi y Vicente Garello enchufados en el “Albirrojo” y lo propio con Inyaco y Pedro Barral en la visita. Primer cuarto sin muchas diferencias: 25-21 para los “gloriosos”.

Antes de pasar al complemento, Schattmann y Nicolás Copello se encendieron para darle mayor diferencia al “Albirrojo”, que en esta etapa del encuentro estuvo más sólido y se fue 46-32 al descanso, liderado por el siempre presente capitán, Leandro Vildoza”, informó Prensa Instituto.

Pese a que el desarrollo del encuentro avizoraba que Instituto se escapaba en el marcador, Obras se mantuvo en partido con algunas irrupciones de Marcos Mata y fundamentalmente aprovechándose de la falta de efectividad del local en libres. La visita logró forzar un suplementario sobre el cierre del cuarto final: 71-71.

La hinchada gloriosa empujó a “La Gloria” en el suplementario pero la visita tuvo mayor templanza y se llevó el encuentro. Este sábado a las 11:30, Instituto deberá ganar o ganar para igualar la serie y seguir con vida en la Reclasificación.

INDEPENDIENTE TRIUNFO Y MANDA 2-1

Mientras tanto, Independiente se hizo fuerte de local y se quedó con un triunfo clave por 83 a 78 frente a La Unión de Formosa en el tercer punto de la serie. En una noche cargada de tensión en Oliva, el local dio un paso importante en un duelo que se jugó con intensidad de principio a fin.

El partido fue parejo en todo su desarrollo, con ambos equipos intercambiando el dominio y sosteniendo una alta intensidad defensiva. Cada posesión se disputó como una final, en un trámite cerrado que se mantuvo sin diferencias amplias hasta los minutos decisivos, informó Prensa Independiente.

En ese contexto, Independiente encontró respuestas en el último cuarto para inclinar la balanza. Felipe Barrionuevo fue la gran figura con 19 puntos (15 de ellos en el período final), bien acompañado por Rolando Vallejos (15). En la visita, Windi Graterol fue el máximo anotador del juego con 25 unidades.

Este sábado, desde las 21:30, volverán a verse las caras en El Gigante de la Ruta 9, en Olivia por el cuarto punto de la serie.