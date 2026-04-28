Gimnasia cumplió un nuevo día de entrenamiento

El equipo continúa con su preparación a la espera del rival que deberá enfrentar, con ventaja deportiva, por los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este martes por la mañana, un nuevo entrenamiento, mientras espera por su rival de cuartos de final que saldrá de la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet.

En ese contexto, trabajaron Emiliano Toretta, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Federico Grun, Martiniano Dato, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Kenneth Horton, Bryan Carabalí, Carlos Rivero y los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

Valentino Ayala, mientras tanto, dejó de formar parte del plantel ya que se fue a jugar a préstamo al Club Villa Alemana de Valparaíso, en la región central de Chile.

El joven alero de 21 años tuvo un muy buen debut en su nuevo equipo con 20 puntos, en el triunfo ante Constitución por 87-64, victoria que lo mantiene en carrera de cara a los playoffs de la Liga Nacional de Básquet 2.

Gimnasia, mientras tanto, volverá entrenarse este miércoles por la mañana, lo mismo que el jueves, bajo la conducción técnica de su entrenador Pablo Favarel y los asistentes Guido Lombardi, Gustavo Sapochnik, el preparador físico Juan Ercoreca y el utilero Marcelo Guitín.