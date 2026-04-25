Boca ganó con susto y se puso en ventaja

El Xeneize se quedó con un duelo electrizante ante San Martín (98-95) y arrancó arriba la serie de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet.

En la Bombonerita, Boca Juniors, equipo que dirige el comodorense Nicolás Casalánguida, venció este sábado a San Martín de Corrientes por 98-95 en el inicio de la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet, en un partido cambiante y cargado de tensión hasta el último segundo.

El encuentro, que fue arbitrado por Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y Alejandro Zanabone, tuvo los siguientes parciales de cuarto de juego: 21-21, 46-44 y 72-58.

Cuando parecía que el juego se encaminaba a un cierre cerrado, apareció la jerarquía del “Xeneize” para resolverlo y desatar el festejo en casa.

Michael Smith fue el goleador de Boca con 17 puntos, acompañado por un decisivo Santiago Scala, que aportó 14 unidades y clavó un triple sobre la bocina que fue fundamental. En la visita, Víctor Fernández se destacó con 18 puntos, sosteniendo a su equipo en un trámite muy parejo.

Con este triunfo, Boca se pone 1-0 en la serie, que continuará el lunes a las 22:10 nuevamente en el estadio Luis Conde.