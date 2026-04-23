Pablo Favarel: "ahora que estamos acá, queremos más"

El DT rosarino analizó la gran fase regular que tuvo Gimnasia de Comodoro en la Liga Nacional, de cara a los cuartos de final. “Queremos seguir construyendo este camino para que sea lo más exitoso posible”, sostuvo, y fue contundente respecto de lo que viene. “Es una etapa distinta, donde si no jugás bien, pero ganás, es muy importante. Lo vamos a tomar así”, aseguró.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cumplió este jueves por la mañana un nuevo entrenamiento, mientras espera por su rival que tendrá en los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo que dirige el rosarino Pablo Favarel viene de finalizar una gran fase regular, ocupando el segundo puesto con 24 triunfos y 12 derrotas, luego de 36 partidos jugados en la primera parte de la competencia.

Cabe destacar que el “Verde” tuvo el mismo récord que Quimsa, pero en los resultados entre sí, “La Fusión” se quedó con el 1 ya que ganó por diez (92-82) en Santiago del Estero, mientras que Gimnasia se había impuesto en Comodoro por ocho (86-78).

Antes de la práctica, el entrenador realizó un balance de lo que fue la primera fase del equipo en diálogo con El Patagónico. Habló del gran trabajo que hizo su plantel y de lo fundamental que fue la incorporación del pívot ecuatoriano Bryan Carabalí, ya que el equipo “pasó a ser más sólido, sobre todo en defensa, pero en los dos costados de la cancha”, destacó quien es uno de los candidatos a ser elegido como el mejor DT de la fase regular.

- Me imagino que estás muy contento por esta fase regular que hizo el equipo.

Estoy contento, no satisfecho. Coincido con vos, el equipo súper produjo de acuerdo a la performance que hemos tenido deportivamente. En esta Liga que es tan competitiva, tan táctica y pareja, no es fácil hacer una temporada de tantas victorias, como consiguió el equipo. Y ahora que estamos acá, queremos más. Estamos en una situación de privilegio, donde tenemos las obligaciones y lo que eso significa para los playoffs, pero no nos queremos quedar con eso y queremos seguir construyendo este camino en Gimnasia, para que sea lo más exitoso posible.

- ¿Por qué creés que Gimnasia terminó segundo?

Hay muchos factores. Principalmente, hay que darles mucho rédito a los jugadores, que en todo momento trabajaron muy duro y siempre pusieron los intereses colectivos por sobre los individuales. El apoyo de la dirigencia siempre fue muy importante, sobre todo cuando no se nos daban los resultados al inicio del torneo. Y después un gran trabajo del cuerpo técnico en el día a día, para tener al equipo en las mejores condiciones posibles. Todo eso hizo un combo para que el equipo termine produciendo los resultados que tenemos hasta el momento.

- ¿Qué tan importante fue la incorporación de Bryan Carabalí?

Fue súper importante. Bryan nos dio vuelta el equipo, pasamos a ser mucho más sólidos, sobre todo en defensa, pero en los dos costados de la cancha. Me parece que el récord así lo indica. Con él ganamos 22 partidos de 29. Bryan es una parte fundamental de lo que hacemos y, si bien no quiero sacarle crédito al resto de los jugadores, sí considero que el equipo hizo un giro de 180 grados con su aporte.

- Y en lo personal, ¿te imaginabas hacer esta gran fase regular con el equipo?

No, no. Nuestro objetivo fue siempre ser lo más competitivos posibles, estar a la altura de la competencia y tratar de llevar a Gimnasia a la mejor versión que se pudiera encontrar. Y sigue siendo nuestro objetivo. Nunca nos pusimos algún lugar en la tabla en específico, ni alguna ubicación, sino que lo que quisimos fue que el equipo cada vez juegue mejor. Y después, los resultados son una consecuencia. Ahora viene una etapa distinta, donde si no jugás bien, pero ganás, es muy importante. Lo vamos a tomar así. Nuestro objetivo ahora es el primer partido, no vemos más allá que eso, como hicimos toda la temporada. Siempre fue ir partido a partido.

- ¿Y sobre el rival de cuartos?

Ya hicimos las cuentas y sabemos que a San Martín de Corrientes, Boca y Ferro no los vamos a enfrentar. Sabemos que, si se da la lógica donde los que tienen ventaja deportiva avancen, sería Obras, pero bueno… También sabemos que puede ser Independiente de Oliva, La Unión, Instituto o Peñarol. Así que no estamos mucho pensando en qué rival nos puede tocar, sino aprovechar estos días que tenemos para entrenar, para que cuando llegue el partido, el 8 o 9 de mayo, estemos basquetbolística, física y mentalmente lo mejor preparado posible.

- ¿Cómo va a seguir el trabajo, teniendo en cuenta que van a jugar recién dentro de dos semanas?

Ellos (los jugadores) tuvieron algunos días libres y esta semana vamos a entrenar hasta mañana, inclusive. Van a tener el fin de semana libre y ya la semana que viene volvemos a entrenar con normalidad toda la semana.