Obras Basket derrotó a San Lorenzo en la Bombonerita

El “Tachero”, que se ilusiona con meterse en el Top 4, se impuso 76-70 por la 35ª fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Obras Basket derrotó este sábado a San Lorenzo por 76-70 por una nueva fecha -la 35ª- de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, y mantiene firme sus chances de meterse en cuartos de final.

Para conseguirlo, el “Tachero” necesita que Regatas Corrientes pierda este domingo en Junín ante Argentino y además vencer el martes en la última fecha a Boca Juniors, en partido que televisará TyC Sports.

El encuentro, que se jugó en el estadio Luis Conde, fue arbitrado por Juan Fernández, Alejandro Zanabone y Danilo Molina, y tuvo los siguientes parciales: 21-17, 40-35 y 60-49.

El conjunto de Núñez arrancó con una racha de 16 a 8, gracias a las conversiones de Ty Sabin (siete) y Federico Zezular (cinco). Luego, la visita achicó la distancia al término del primer cuarto (17-21), debido a las acciones de Ignacio Bednarek y Camilo Rodríguez (ambos con cuatro).

En el segundo episodio, el Rockero sostuvo la ventaja a través de las anotaciones de Marcos Mata (siete unidades) y Marcos Delía (cinco y siete tableros). Por el lado del Ciclón, Facundo Rutenberg (nueve) y Cristian Cardo (cuatro) mantuvieron a la visita en juego. Obras se fue al descanso arriba por 40 a 35.

El elenco de Guido Fabbris extendió la diferencia en la segunda parte, ya que ajustó las marcas en defensa (siete recuperos en total) y estuvo certero con los tiros externos (12 aciertos). Asimismo, las contribuciones de Juan Ignacio Brussino (12 puntos -4-7 en triples), Andrew Corum (cinco) y Pedro Barral (doble sobre la chicharra) ayudaron a establecer un margen de 60-49 al cierre del tercer capítulo.

El conjunto de Boedo intentó dar pelea en el último período, de la mano de Bednarek (15 tantos) y Rutenberg (16 y tres robos). No obstante, el Aurinegro lo sacó adelante con Mata (12 y cinco rebotes) y Zezular (11 y cinco) a la cabeza. También, Brussino encestó un triple clave en la recta final para sentenciar la historia.

Cabe destacar que con este resultado, Platense mantuvo la categoría, y ahora tanto Unión de Santa Fe como Atenas de Córdoba se jugarán en la última fecha todo por conseguir el mismo objetivo, ya que el que pierda, será el rival de Argentino de Junín en el playout.

La jornada continuará a partir de las 21 con el partido que sostendrán en Oliva, el local Independiente y Quimsa de Santiago del Estero, éste último en caso de ganar, se quedará con el número 1 de la fase regular, objetivo por el cual luchan también el líder Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Oberá de Misiones, que este domingo, recibirá a Atenas.

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Síntesis

Obras 76 / San Lorenzo 70

Obras (21+19+20+16): Juan Brussino 12, Tyler Sabin 16, Federico Zezular 11, Andrew Corum 5 y Marcos Delía 8 (fi); Pedro Barral 2, Felipe Inyaco 5, Marcos Mata 12 y Jorge Bilbao 5. DT: Guido Fabbris.

San Lorenzo (17+18+14+21): Lucas Pérez 8, Selem Safar 2, Facundo Rutenberg 16, Leandro Cerminato 4 e Ignacio Bednarek 15 (fi); Camilo Rodríguez 4, Kevin Hernández 8, Cristian Cardo 8, Joaquín Actis 2 y Lautaro Barrios 3. DT: Sebastián Burtín.

Parciales: 21-17, 40-35 y 60-49.

Arbitros: Juan Fernández, Alejandro Zanabone y Danilo Molina.

Estadio: Luis Conde (CABA).