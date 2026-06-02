Gimnasia juega su última carta para llegar a la final

Recibe este martes a Ferro Carril Oeste por el quinto y último juego de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. Se espera un Socios Fundadores repleto. Arranca a las 21:05 y televisa TyC Sports 2.

Con la ilusión a pleno, sabiendo que contará con un Socios Fundadores que lucirá repleto, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este martes a Ferro Carril Oeste por el quinto y último punto de la serie de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, que se encuentra igualada 2-2.

El partido dará comienzo a las 21:05, en donde el “Verde” patagónico hará todo lo posible para que la clasificación a la final se quede en casa.

El encuentro, que será televisado por la señal de TyC Sports 2, tendrá el arbitraje de Juan Fernández, Roberto Smith y Raúl Lorenzo.

El vencedor de esta serie se las verá en la final -serie al mejor de siete partidos- con Quimsa de Santiago del Estero. El número 1 de la fase regular, que tendrá ventaja deportiva, viene de eliminar al bicampeón Boca Juniors por 3-1.

UNA SERIE POR DEMAS PAREJA

Esta larga e intensa serie se inició en Comodoro Rivadavia, donde Gimnasia se impuso en los dos primeros juegos. Primero ganó 81-77 y luego ganó 79-74.

Sin embargo, Ferro se hizo fuerte en el Héctor Etchart de Caballito y también se quedó con los dos siguientes juegos -tercero y cuarto- para de esa manera dejar empatada en 2 la semifinal.

En ese contexto, Oeste se impuso por 74-70 en el tercer punto, mientras que en el cuarto, la victoria fue de 81-73.

Este martes se volverán a encontrar, pero será en un Socios Fundadores que estará a pleno.

Gimnasia saldrá a la cancha con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. Mientras que como sustitutos estarán Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Kenneth Horton y los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

Ferro, por su parte, saldría con: Jano Martínez, Emiliano Lezcano, Jonatan Torresi, Valentín Bettiga y Alejandro Diez. Mientras que como relevos estarán Kevin Hernández, José Defelippo, Rodrigo Gallegos, Felipe Rodríguez, Camilo Rodríguez y Anthony Peacock.

Gimnasia saldrá a todo o nada. Jugadores para lograr el objetivo los tiene, solo tendrá que estar concentrado los 40 minutos -o más si hay suplementario-, estar duros en defensa, seleccionar bien los tiros, ser solidario a la hora de pasarse la bola y sobre todo estar atentos con el tema de las pérdidas.

Si Gimnasia gana, volverá a jugar una final como hace once años (2014-2015 y ante el mismo rival), mientras que si lo consigue Ferro, entonces los de Caballito jugarán una definición de esta competencia luego de 36 años.

Cabe destacar que el ganador de esta serie no solo clasificará para la final de la LNB, sino que también logrará una plaza -la otra la ganó Quimsa- para la próxima edición de la Basketball Champions League Americas, el torneo internacional de clubes más importante del continente organizado por la FIBA.