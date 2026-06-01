Pablo Favarel: "el equipo va a dar todo lo que tiene"

El DT rosarino habló en la previa del 5º juego de este martes ante Ferro, donde Gimnasia buscará meterse en la final de la Liga Nacional de Básquet, instancia donde espera Quimsa.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cumplió un nuevo entrenamiento con miras al quinto juego de semifinales de la Liga Nacional de Básquet que sostendrá este martes de local y desde las 21:05 ante Ferro Carril Oeste.

Con su plantel completo, el equipo que conduce técnicamente Pablo Favarel, trabajó en horas de la mañana y volverá a hacerlo también el mismo día del partido, que sostendrá por la noche, donde buscará su pase a la final, instancia para la que ya está clasificado Quimsa de Santiago del Estero, que en la otra llave de “semis” dejó en el camino al bicampeón Boca Juniors.

Luego de la práctica, el entrenador Pablo Favarel dialogó con El Patagónico. El DT rosarino, de 42 años, habló de la serie ante los de Caballito que se encuentra igualada 2-2 y lo que deberá mejorar el equipo de cara al partido de este martes que se jugará en un Socios Fundadores completo ya que las entradas quedaron totalmente agotadas.

- ¿Cómo está el equipo para un partido tan importante como lo va a ser el de este martes ante Ferro?

El equipo está bien, enfocado y compenetrado en la tarea que tenemos en el día de mañana. No estamos conformes, no solamente con el resultado, sino con las performances de los juegos 3 y 4, donde creemos que podíamos haber jugado mejor. Hubo aspectos de juego que no hicimos bien, todavía tenemos que subir un nivel nuestra ejecución defensiva principalmente, así que estamos con la cabeza puesta en jugar los 40 minutos de mañana.

- ¿Y en qué fue lo que trabajaste de cara al quinto juego?

En dos cosas. En defensa, salvo el primer cuarto que lo hicimos muy bien, los otros tres, no defendimos bien. Tenemos que ajustar algunas reglas de la defensa del pick and roll, y hacerlo mejor. La defensa del uno contra uno y el balance defensivo que no fue bueno porque no tomamos buenos tiros. En ataque, tenemos que tomar buenos tiros para lograr un buen balance, y ejecutar mejor en ataque sin desesperarnos. Además, debemos bajar la cantidad de pérdidas que está siendo muy alta, esas cosas tenemos que ajustar.

- ¿Cómo es el ánimo del plantel?

El ánimo está muy bien. Obviamente que el equipo no está contento por lo que pasó en los partidos en Buenos Aires, pero sabemos que contamos con la localía del Socios, con el apoyo y energía de la gente, que nos permite hacemos fuertes. Así que contamos con todo eso para que nos dé una ayuda extra mañana.

- ¿Qué mensaje le dejas a la gente?

El equipo va a dar todo lo que tiene. Dio todo lo que tuvo el torneo y damos todo lo que tenemos. Y lo vamos a volver a hacer mañana, dar el cien por ciento cada uno que nos toque para sacar el partido adelante.