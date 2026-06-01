Quimsa eliminó al bicampeón Boca y es el primer finalista

Se impuso 94-83, ganó la serie de “semis” 3-1 y vuelve a jugar una final de Liga Nacional. Ahora espera por el ganador de Gimnasia-Ferro, que jugarán este martes en Comodoro.

Quimsa de Santiago del Estero se convirtió este domingo en el primer finalista de la temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquet, al vencer de visitante al bicampeón Boca Juniors, que dirige el comodorense Nicolás Casalánguida, por 94-83, y de esa manera ganó la serie 3-1 de una de las semifinales.

El partido, que se jugó en el estadio Luis Conde, fue arbitrado por Fernando Sampietro, Roberto Smith y Sergio Tarifeño, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 22-25, 42-52 y 64-72.

El conjunto santiagueño mostró mayor consistencia a lo largo de la noche, encontró respuestas ofensivas en los momentos clave y supo controlar los intentos de reacción de un “Xeneize” que luchó hasta el cierre, pero nunca logró revertir el desarrollo del encuentro.

La gran figura de la visita fue el escolta Brandon Robinson, máximo anotador del partido con 23 puntos, bien acompañado por Tyren Johnson, que aportó 18 unidades para sostener el dominio de “La Fusión”.

En el equipo local, Michael Smith encabezó la ofensiva con 22 puntos y fue el principal argumento de un “Xeneize” que buscó mantenerse en juego durante toda la noche.

Con este triunfo, Quimsa vuelve a instalarse en la definición por el título y confirma una vez más su protagonismo entre los grandes animadores del básquet argentino.

Ahora, el elenco del tucumano Lucas Victoriano esperará por su rival en la definición por el campeonato, que saldrá del ganador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Ferro Carril Oeste, quienes este martes en el Socios Fundadores, jugarán el quinto punto de la serie que está igualada 2-2.

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Síntesis

Boca 83 / Quimsa 94

Boca (22+20+22+19): Lucas Faggiano 8, Michael Smith 22, Sebastián Vega 2, Franco Giorgetti 0 y Francisco Cáffaro 5 (fi); Santiago Scala 2, Agustín Barreiro (x) 18, Martín Cuello 15, Wayne Langston (x) 5 y Nicolás Stenta 0. DT: Nicolás Casalánguida.

Quimsa (25+27+20+22): Diego Figueredo 11, Brandon Robinson 23, Leonardo Lema 11, Tyren Johnson 18 y Jerome Meyinsse (x) 9 (fi); Fausto Ruesga 1, Sammie Freeman 4, Sebastián Orresta 5, Matías Solanas 8 y Diego Colomb 0. DT: Lucas Victoriano.

Parciales: 22-25, 42-52 y 64-72.

Arbitros: Fernando Sampietro, Roberto Smith y Sergio Tarifeño.

Estadio: Luis Conde (CABA).

Serie: Quimsa ganó 3-1.

Foto: Prensa Quimsa