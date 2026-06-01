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Lunes: lluvias durante toda la jornada y fuertes ráfagas de viento

El inicio de semana estará marcado por la inestabilidad climática. Se esperan lluvias aisladas desde la mañana hasta la noche, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Comodoro Rivadavia comenzará junio con una jornada fría, húmeda y ventosa. De acuerdo al pronóstico, este lunes 1 de junio se presentará con lluvias aisladas durante gran parte del día y un marcado incremento de la intensidad del viento hacia la tarde y la noche.

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas con probabilidades de precipitación entre el 40 y el 70%, una temperatura cercana a los 5°C y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde continuará la inestabilidad con chances de lluvia que se mantendrán entre el 40 y el 70%. La temperatura alcanzará una máxima de 10°C, mientras que el viento rotará al norte y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Hacia la noche persistirán las lluvias aisladas, aunque con una menor probabilidad de precipitaciones, entre el 10 y el 40%. La temperatura descenderá a unos 8°C y el viento continuará soplando desde el norte entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

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