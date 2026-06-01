Noelia Carolina Rivero tenía 30 años. El agresor fue arrestado tras resistirse durante horas. El femicidio ocurrió en una casa de la localidad de Temperley.

"Mi novio me tiene de rehén": cuando la policía llegó, ya la habían asesinado

Una mujer de 30 años llamó al 911, dijo que su novio la tenía de rehén y la policía la encontró asesinada a puñaladas. El hecho ocurrió la tarde del sábado en una casa de Temperley, partido de Lomas de Zamora, y terminó con la detención del agresor, que intentó resistirse durante varias horas.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando Noelia Carolina Rivero llamó a las autoridades y alertó que estaba siendo retenida como rehén por su pareja, Tomás Adrián Núñez. Al llegar al lugar, ubicado en Lavalle 1734, los efectivos no obtuvieron respuesta y tampoco lograron recabar datos de los vecinos, por lo que solicitaron refuerzos.

Mientras el personal policial intentaba dialogar con Núñez desde la puerta, la víctima aseguraba que se encontraba bien, aunque aclaraba que no podía salir de la casa. Ante la negativa del hombre a entregarse, la fiscalía autorizó el ingreso forzado.

Con la ayuda de un familiar que aportó una copia de la llave, los agentes lograron ingresar a la casa por los techos y el pasillo. Al entrar, escucharon gritos provenientes del interior, especialmente del agresor.

En una de las habitaciones, los policías encontraron a Noelia con múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la espalda. Una ambulancia del SAME llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de la joven.

El agresor tenía cortes superficiales en ambas muñecas y en el cuello, pero estaba fuera de peligro. Fue detenido en el acto y trasladado bajo custodia al Hospital Gandulfo para recibir atención médica.

En el lugar se secuestró el cuchillo utilizado en el ataque. La causa quedó a cargo de la UFI N° 17 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.