Enfrentó a Raúl Garzón: "El tono del fiscal fue indignante"

Laura Vilches cuestionó el accionar de la Justicia y denunció demoras en la investigación. El fiscal defendió el trabajo realizado y rechazó cualquier autocrítica.

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó este fin de semana un nuevo foco de controversia luego del fuerte cruce protagonizado por la concejal, periodista y referente feminista Laura Vilches con el fiscal Raúl Garzón, quien encabeza la causa.

El enfrentamiento ocurrió durante una conferencia de prensa brindada por el funcionario judicial tras la confirmación del hallazgo de los restos de la adolescente de 14 años en un descampado de Córdoba.

Frente a los medios, Vilches cuestionó duramente la actuación de la Justicia y sostuvo que los protocolos de búsqueda no se activaron con la rapidez necesaria. Además, apuntó contra el Gobierno provincial y los organismos que participaron de los operativos.

“Deje de ser cínico, fiscal. Modere su actitud porque lo que está haciendo es una payasada”, lanzó la dirigente durante la conferencia, en un momento de máxima tensión.

Posteriormente, en declaraciones a C5N, Vilches calificó como “indignante” el tono utilizado por Garzón y aseguró que la familia de Agostina no recibió respuestas oportunas durante las primeras horas de la desaparición. Sus dichos coincidieron con planteos realizados previamente por familiares de la adolescente.

Por su parte, el fiscal rechazó las críticas y defendió el trabajo desarrollado por los investigadores.

“No hay ninguna autocrítica”, afirmó Garzón, quien destacó el despliegue realizado por la Policía de Córdoba y las tareas investigativas que incluyeron el análisis de numerosas cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de la víctima.

El funcionario también explicó que la denuncia formal fue recibida el domingo por la mañana y sostuvo que la determinación exacta del momento en que ocurrió el crimen formará parte de las conclusiones periciales que se incorporarán al expediente.

Pedido para apartarlo de la causa

La polémica generada tras la conferencia derivó además en cuestionamientos políticos. Legisladores de la oposición solicitaron que se evalúe la continuidad de Garzón al frente de la investigación, argumentando la necesidad de garantizar transparencia en una causa que conmocionó a todo el país.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando para esclarecer las circunstancias del crimen de Agostina y determinar si existieron otras personas involucradas además del principal sospechoso.