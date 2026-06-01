El sujeto fue sorprendido con bolsas con cables de una propiedad a la que habría ingresado tras forzar una puerta y romper una ventana.

Ingresó a robar en una vivienda de la calle Colonos Sudafricanos

Un joven de 22 años fue detenido este lunes por la tarde en el barrio Pueyrredón, más específicamente en una vivienda de la calle Colonos Sudafricanos, luego de ser sorprendido presuntamente cometiendo un robo.

El procedimiento se inició alrededor de las 13:45, cuando operadores del Centro de Monitoreo advirtieron la presencia de un hombre que extraía bolsas con cables desde el interior del citado inmueble.

Según la información policial, el sospechoso habría forzado la puerta de acceso utilizando un elemento de hierro y, posteriormente, rompió el vidrio de una ventana para ingresar a la propiedad. Una vez dentro, sustrajo varios cables que colocó en bolsas para retirarlos del lugar.

Tras concretar el robo, el individuo escaló un cerco perimetral de aproximadamente dos metros de altura e intentó alejarse. Sin embargo, efectivos de la Seccional Tercera lograron interceptarlo a unos 50 metros de la vivienda.

Al momento de la aprehensión, el joven, identificado como Ángel Tomás M. U., llevaba consigo los elementos denunciados como sustraídos, por lo que quedó detenido y a disposición de la Justicia.