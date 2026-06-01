El procedimiento se desarrolló durante un operativo preventivo de la Seccional Quinta. El hombre, de 32 años, fue aprehendido tras una persecución a pie y quedó a disposición de la Justicia.

Amenazó a policías con un cuchillo, escapó y fue detenido

Un hombre de 32 años fue detenido este domingo por la noche en el límite de los barrios Juan XXIII e Isidro Quiroga luego de amenazar con un cuchillo a efectivos de la Seccional Quinta y protagonizar una persecución a pie.

El episodio ocurrió mientras personal policial realizaba tareas de identificación de personas en la calle Código 830, en el marco de la Orden Operacional N.º 78/26. Según se informó, al ser abordado por los agentes, el sujeto reaccionó de manera agresiva y lanzó amenazas contra los uniformados, advirtiendo que los atacaría con un arma blanca.

Ante esa situación, los efectivos iniciaron una persecución que finalizó sobre la avenida Lisandro de la Torre al 2800, donde lograron interceptarlo y reducirlo tras una breve resistencia.

Durante el recorrido realizado por el sospechoso, la policía encontró un cuchillo marca Tramontina de unos 30 centímetros de longitud, que habría sido descartado instantes antes de la detención.

En el lugar intervino personal de Criminalística, que efectuó el levantamiento de evidencia, tomó muestras para análisis de ADN y secuestró formalmente el arma blanca.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales en una causa por atentado, resistencia y lesiones.