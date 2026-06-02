La Asociación de Clubes oficializó el calendario de la definición de la temporada 2025/26. Quimsa espera rival; Gimnasia y Ferro definirán este martes al segundo finalista.

Las Finales de La Liga Nacional ya tienen fechas confirmadas

La temporada 2025/26 de la Liga Nacional ya conoce el cronograma que tendrá su serie decisiva. El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes confirmó las fechas de las Finales, que comenzarán el sábado 6 de junio y se disputarán bajo el formato tradicional al mejor de siete partidos.

Por el momento, el único equipo con boleto asegurado es Quimsa. “La Fusión” se clasificó luego de superar a Boca Juniors por 3-1 en semifinales y, además, contará con ventaja de localía por haber finalizado en el primer puesto de la fase regular.

El segundo finalista se conocerá este martes cuando Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Ferro Carril Oeste disputen el quinto y decisivo encuentro de su serie semifinal. El “Mens Sana” terminó segundo en la etapa regular, mientras que el “Verdolaga” ocupó el sexto lugar, por lo que ninguno podrá arrebatarle a Quimsa la ventaja deportiva en la definición.

De esta manera, los dos primeros partidos se jugarán en el estadio Ciudad de Santiago del Estero. Luego la serie se trasladará a Comodoro Rivadavia o a Caballito, dependiendo de quién avance desde la otra llave. Si fueran necesarios más encuentros, la definición continuará alternando localías bajo el formato 2-2-1-1-1. Además, todos los partidos de las Finales serán televisados por TyC Sports 2.

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Calendario de las Finales

Juego 1 | Sábado 6/6 | 19.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 2 | Lunes 8/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 3 | Jueves 11/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA) | TyC Sports 2.

Juego 4 | Sábado 13/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA) | TyC Sports 2.

Juego 5* | Miércoles 17/6 | 22.10 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 6* | Sábado 20/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA) | TyC Sports 2.

Juego 7* | Martes 22/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

*En caso de ser necesario.