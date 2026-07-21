Podios comodorenses en el Regional de Pesas

En Rawson se disputó la cuarta fecha del Torneo Regional de la Federación Argentina de Pesas, con participación comodorense y varios podios en diversas categorías. Se destacaron Pablo Tahir, Samuel Solís, Bautista Manquecheo, Mirko Ruiz, Ashley Taborda, además de la entrenadora Cinthia Cadiz, en un certamen federado que sirve de medición y experiencia.

El Torneo Regional de levantamiento olímpico de pesas se llevó a cabo en Rawson, válido por la cuarta fecha de la Federación Argentina de Pesas, y la Escuela Municipal de Comodoro, a cargo de la entrenadora Cinthia Cadiz, compitió en el gimnasio de la pista de atletismo de dicha localidad.

El evento contó con la organización de la escuela local, fiscalizada por la FAP, y con comodorenses destacados en diversas categorías. En mujeres, la categoría Absoluta tuvo primer puesto para la atleta y entrenadora Cinthia Cadiz (-53 kg), además del podio para Ashley Taborda, Romina Fuentes y Pamela Macías en 69 kg.

En varones, Mirko Ruiz se impuso en Sub-15, en tanto que en Sub-17 hizo lo propio Bautista Manquecheo en categoría +95 kg. El podio de Sub-17 en 65 kg. fue netamente comodorense, coronando a Samuel Solís, que fue escoltado por Tiziano Ramos y Dago Jorquera Flores.

Finalmente, como una de las máximas proyecciones en la disciplina, brilló Pablo Tahir en Sub-20 (60 kg.) con un primer puesto al levantar 224 kg. en sumatoria, entre las modalidades arranque y envión.

También los más pequeños tuvieron destacada actuación. En Sub-12 compitió Valentina Álvarez Fuentes, mientras que Emilse López lo hizo en rama Absoluta (Cat. 77 kg.).

“Fuimos a Rawson gracias al traslado que nos gestionó Comodoro Deportes, junto a lo que recaudamos con la Escuela Municipal. Fue un torneo importante, un certamen oficial, queremos estar en esas instancias, ya que tenemos atletas federados, y otros chicos que necesitan sumar experiencia, seguir aprendiendo. Tenemos chicos que están próximos a competir clasificatorios a los Juegos Evita que son en octubre. También atletas que están trabajando en su camino como pesistas, con la intención de federarse el año que viene”, comentó la atleta y entrenadora Cinthia Cadiz.

“Muy contentos, fuimos con una delegación de catorce personas, sumamos a un padre que además es juez y colaborador. Nos quedamos en el Hotel Deportivo de Rawson, así que también agradecemos a Chubut Deportes que pudo hacerlo posible”, agregó Cadiz, referente de la escuela comodorense que entrena en el Departamento Metodológico, y que para este evento fue la delegación más numerosa.

“Es muy importante competir, además es evaluación de nuestro trabajo como entrenadores. Muy contenta con lo que venimos haciendo, y esto nos marca que debemos seguir por esta misma línea”, concluyó.

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Resultados - Comodorenses destacados

Varones

-Sub20 Categoría 60kg. Pablo Tahir (1º Puesto) 104kg. Arranque - 120kg. Envión.

-Sub17 Categoría 65kg. Samuel Solís (1º Puesto): 70kg. Arranque - 86kg. Envión. Tiziano Ramos (2º) 65kg. Arranque -85kg. Envión. Dago Jorquera Flores (3º) 65kg. Arranque - 85kg. Envión.

-Sub17 Categoría +95kg. Bautista Manquecheo (1º Puesto): 46kg. Arranque - 55kg. Envión.

-Sub15 Mirko Ruiz (1º): 53kg. Arranque - 60kg. Envión. Amarú Ruiz (2º) 53kg. Arranque-65kg.Envión.

Mujeres

-Absoluto Categoría 69kg. Ashley Taborda (1º Puesto): 60kg. Arranque - 80kg. Envión. Romina Fuentes (2º) 53kg. Arranque – 61kg. Envión. Pamela Macías (3º) 50kg. Arranque - 60kg. Envión.

-Absoluto Categoría -53kg. Cinthia Cadiz (1º Puesto): 50kg. Arranque y 65kg. Envión.

Participación destacada: Sub-12 Valentina Álvarez Fuentes (21kg. Arranque y 30kg. Envión) y Emilse López en Absoluta Cat. 77kg. (43kg. Arranque y 65kg. Envión).