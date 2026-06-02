Se impuso con autoridad 88-54, para ganar la serie de “semis” 3-2 y clasificarse para la definición por el título de la Liga Nacional. Será contra Quimsa, con quien ya jugó una final hace once años.

Gimnasia demolió a Ferro y jugará la tercera final de su historia de la LNB

Con un juego aplastante a partir del segundo cuarto, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia superó a Ferro Carril Oeste por 88-54 y de esa manera, ganó la serie de “semis” 3-2 y así se clasificó para jugar -por tercera vez en su historia- la final de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en un repleto Socios Fundadores, contó con el arbitraje de Juan Fernández, Roberto Smith y Raúl Lorenzo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 21-19, 51-33 y 71-46.

De esa manera, el “Verde”, como lo hizo en la temporada 2014-2015, se verá las caras con Quimsa de Santiago del Estero, que en la otra “semi” ya había dejado en el camino a Boca Juniors.

El primer cuarto lo ganó Gimnasia por dos de ventaja (21-19), donde Martiniano Dato, Federico Grun y Emiliano Toretta comandaron la ofensiva del “Verde”. En la visita, los más efectivos eran Valentín Béttiga y José Defelippo, quien volvió a ser titular, esta vez en lugar del lesionado Jonatan Torresi.

Pero en el segundo cuarto, la historia fue otra. El primer minuto del partido lo pidió Federico Fernández, DT de Ferro, cuando Anyelo Cisneros marcó de dos puntos, para dejar el juego 29-21, con 7’13” para jugar de la primera mitad.

Gimnasia ajustó las marcas, y con un brillante Sebastián Carrasco -11 puntos en el parcial-, Gimnasia de apoco se fue alejando en el marcador. El chileno, que entró por Emiliano Toretta para darle descanso, volvió a ser importante. También fueron muy buenos los aportes de Carlos Rivero y Marcos Chacón, los dos con 5 unidades.

En los de Caballito, que estuvieron acompañados en la tribuna alta que da al mar por un nutrido grupo de hinchas, el más destacado era el pívot Alejandro Diez con 6.

Gimnasia se fue al descanso con ventaja de 18 (51-33), fundamentalmente por ajustó sus marcas, tuvo varios recuperos que le permitieron terminar en canastas. Y lució atento en cada ataque que le proponía la visita y que hacía lo que podía.

En la reanudación del juego, Gimnasia siguió en modo demoledor. Más adelante, con otro doble de Cisneros, el local puso el partido 61-39, sacando una ventaja de 22 puntos, y con 5 minutos para el final del segmento de juego, se vino otro pedido de minuto por parte Ferro, porque no le salían las cosas, y eso producto del gran trabajo defensivo de Gimnasia.

A pesar que un minuto después, Gimnasia se quedó sin el pívot Bryan Carabalí, por descalificación, Gimnasia no sacó el pie del acelerador. Y siguió defendiendo, metiendo, no dejando tirar cómodo a su rival, y por eso al término del tercer cuarto, el “Verde” ganaba por 71-46.

Cisneros con 7 y Rivero con 4 se destacaban en el cuarto, mientras que Rodrigo Gallegos, con 5, era el mejor en la visita.

Y llegó el último cuarto, donde Gimnasia, sobre el final llegó a sacar 33 de ventaja, por un triple de Chacón, aunque la ventaja se sostenía tranquilamente por los aportes de Dato, Toretta, Rivero y el trabajo defensivo de Kenneth Horton.

De esa manera, Gimnasia terminó demoliendo a Ferro 88-54, llegó a una nueva final de Liga Nacional, en donde lo espera Quimsa. “La Fusión” fue el mejor de la fase regular, mientras que Gimnasia terminó segundo, los dos con el mismo récord (24-12). Se viene una gran final, que será al mejor de siete partidos y que arrancará este sábado en el estadio Ciudad.

El goleador del partido fue el salteño Rivero con 15 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 tapas. Lo escoltó Cisneros con 14 tantos y 7 rebotes.

Además, Chacón finalizó el juego con 13 unidades, 5 rebotes y 3 asistencias; Toretta colaboró con 12 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos, mientras que Dato también marcó 12 unidades. Y el chileno Carrasco contribuyó al rotundo éxito con 11 tantos, 3 rebotes y tres balones recuperados.

En la visita, mientras tanto, el mejor fue Alejandro Diez con 11 puntos y 5 rebotes,

Ganó Gimnasia, lo hizo con autoridad y su gente se retiró del Socios Fundadores rumbo a sus domicilios lleno de felicidad.

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Síntesis

Gimnasia 88 / Ferro 54

Gimnasia (21+30+20+17): Emiliano Toretta 12, Federico Grun 5, Martiniano Dato 12, Anyelo Cisneros 14 y Bryan Carabalí (Ex) 4 (fi); Carlos Rivero 15, Marcos Chacón 13, Sebastián Carrasco 11 y Kenneth Horton 2. DT: Pablo Favarel.

Ferro (19+14+13+8): Jano Martínez (x) 10, Emiliano Lezcano 6, José Defelippo 6, Valentín Bettiga 6 y Alejandro Diez 12 (fi); Kevin Hernández 5, Rodrigo Gallegos 9, Felipe Rodríguez 0 y Camilo Rodríguez 0. DT: Federico Fernández.

Parciales: 21-19, 51-33 y 71-46.

Arbitros: Juan Fernández, Roberto Smith y Raúl Lorenzo,

Estadio: Socios Fundadores.

Serie: Ganó Gimnasia 3-2.

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Calendario de las Finales

Juego 1 | Sábado 6/6 | 19.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 2 | Lunes 8/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 3 | Jueves 11/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 4 | Sábado 13/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 5* | Miércoles 17/6 | 22.10 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 6* | Sábado 20/6 | 21.00 hs | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Juego 7* | Martes 22/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

*En caso de ser necesario.