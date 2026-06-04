La Final en números: cómo llegan los finalistas según las estadísticas

Quimsa y Gimnasia fueron los dos mejores equipos de la fase regular y ahora trasladarán su duelo a la serie por el título. Un repaso estadístico para entender las fortalezas de cada finalista.

La temporada 2025/26 tendrá una final entre los dos equipos que encabezaron la tabla de posiciones durante la fase regular. Quimsa terminó primero y Gimnasia segundo, ambos con idéntico récord de 24 victorias y 12 derrotas. Ahora, los números ayudan a explicar cómo llegaron hasta esta instancia y qué puede esperarse de una serie que promete equilibrio y alto nivel competitivo.

EL CAMINO DE QUIMSA

El conjunto santiagueño disputó nueve encuentros de playoffs para alcanzar las Finales. En ese recorrido promedió 84,1 puntos por partido, una cifra que refleja su capacidad ofensiva y que mejora incluso los registros obtenidos durante la fase regular.

Además, Quimsa capturó 33,6 rebotes por juego, repartió 15,3 asistencias y mostró un buen balance entre el juego interior y exterior. Su efectividad fue del 51% en tiros de dos puntos y del 33% desde la línea de tres, mientras que recibió 77,2 puntos por encuentro.

Otro aspecto destacado es su rendimiento fuera de casa. La Fusión consiguió dos victorias como visitante en estos playoffs y en Santiago del Estero apenas sufrió una derrota, con un balance de cuatro triunfos y una caída.

Durante la fase regular también se destacó por su producción ofensiva. Fue el tercer equipo más anotador de La Liga con 83,3 puntos de promedio y lideró la competencia en porcentaje de triples con un 35% de efectividad. Además, terminó cuarto en rebotes con 36,6 capturas por partido.

LA FORTALEZA DE GIMNASIA

El Mens sana necesitó diez partidos para llegar a la definición y construyó su clasificación a partir de una identidad muy marcada. Promedió 76,8 puntos por encuentro, bajó considerablemente la producción ofensiva de sus rivales y recibió apenas 72,1 unidades por juego, uno de los mejores registros de toda la postemporada.

El conjunto dirigido por Pablo Favarel capturó 36,5 rebotes por partido, producto principalmente de su gran trabajo defensivo, con 28,1 rebotes en ese costado de la cancha. A eso le sumó 12,5 asistencias y una efectividad del 51% en tiros de dos puntos.

Si hay un dato que explica gran parte de su recorrido es el rendimiento como local. Gimnasia ganó los seis partidos que disputó en el Socios Fundadores durante estos playoffs y construyó allí buena parte de su clasificación. En contrapartida, todavía no logró imponerse fuera de Comodoro Rivadavia, con un registro de 0-4.

En la fase regular mostró un perfil diferente al de Quimsa. Fue el quinto equipo con mayor promedio de puntos (81,1), tercero en asistencias con 16,4 por partido y noveno en rebotes con 35,2. Su porcentaje de triples fue del 32%.

Más allá de los números colectivos, la serie también tiene antecedentes recientes que refuerzan la paridad entre los finalistas. Quimsa y Gimnasia se enfrentaron en 53 oportunidades por Liga Nacional, con ventaja para la Fusión, que acumula 35 victorias contra 18 del conjunto patagónico.

Durante la fase regular de esta temporada se repartieron los triunfos: el Mens sana se impuso en Comodoro Rivadavia por 86 a 78, mientras que los santiagueños respondieron en el estadio Ciudad con una victoria por 92 a 82.

DOS ESTILOS, UN MISMO OBJETIVO

Los números muestran dos caminos distintos hacia una misma meta. Quimsa llega respaldado por una ofensiva explosiva, una buena efectividad desde el perímetro y una mayor producción anotadora. Gimnasia, en cambio, construyó su campaña desde la solidez defensiva, el control del ritmo y una fortaleza notable cuando juega en casa.

Las estadísticas también reflejan la paridad que existe entre ambos. Los dos lanzan un 51% en tiros de dos puntos, terminaron igualados en el primer lugar de la fase regular con récord de 24-12 y fueron capaces de sostener su rendimiento durante toda la temporada.

A partir del sábado comenzará una nueva historia. Los números ayudan a entender cómo llegaron hasta aquí, pero será el juego quien determine quién se quedará con el trofeo de campeón.