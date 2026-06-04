Expolicía que hacía contenido erótico fue detenida tras un choque fatal

Le hallaron un arma y drogas en el auto en el que se desplazaba. Nicole Verón integró la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Un hombre de 48 años murió este miércoles en un choque que involucró a tres vehículos sobre la autopista Ricchieri, a la altura del kilómetro 23,6 en sentido hacia Ezeiza. Por el hecho fue detenida Nicole Verón, de 25 años y exagente de la Policía de la Ciudad, luego de que en el BMW en el que viajaba las autoridades encontraran una pistola calibre 9 milímetros, municiones, drogas y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

El siniestro involucró a tres vehículos: una camioneta Ford Ecosport, un BMW y un Toyota Etios. La víctima fatal fue identificada como Hugo Javier López, conductor de la Ecosport, quien salió despedido del habitáculo como consecuencia del impacto y falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica.

Según informaron fuentes policiales, el conductor del Toyota Etios, identificado por las iniciales W.T., resultó ileso. En tanto, el BMW era conducido por una joven de 21 años y también viajaba una adolescente de 17, además de Verón.

Tras el choque, efectivos que trabajaban en la escena trasladaron a la exagente a una dependencia policial. Durante la inspección del BMW, los investigadores encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador colocado y ocho municiones intactas.

Las autoridades también detectaron sustancias estupefacientes y elementos utilizados para el fraccionamiento de droga. De acuerdo con las primeras hipótesis, esos elementos podrían estar vinculados a actividades de narco, aunque la investigación continúa para determinar su origen y destino.

La causa quedó inicialmente caratulada como “homicidio culposo”, “tenencia ilegal de arma de guerra” y “averiguación de ilícito”. Mientras tanto, peritos especializados avanzaban con las tareas accidentológicas para establecer la mecánica del choque y las eventuales responsabilidades de cada uno de los involucrados.

LA EXPULSION

Verón había alcanzado notoriedad pública en noviembre de 2025, cuando fue suspendida y posteriormente expulsada de la Policía de la Ciudad luego de que se conociera que producía contenido erótico para plataformas de suscripción utilizando prendas vinculadas a la fuerza.

La entonces oficial contaba con poco más de tres años de servicio cuando una investigación interna detectó perfiles en redes sociales atribuidos a ella. De acuerdo con la información difundida en aquel momento, en algunas publicaciones aparecía vistiendo uniforme policial sin identificaciones visibles.

El caso fue analizado por las autoridades de la fuerza mientras la joven se encontraba de licencia médica. Como parte del proceso administrativo, se evaluó su situación disciplinaria y su aptitud para continuar desempeñándose en la institución.

Tras conocerse la sanción, Verón realizó un descargo en el que sostuvo que había atravesado dificultades económicas. Sin embargo, la investigación interna avanzó y concluyó con su desvinculación definitiva de la Policía de la Ciudad.