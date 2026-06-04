Desbaratan una banda dedicada al robo de cobre en yacimientos

El operativo se realizó durante la noche del miércoles a la altura del kilómetro 22 de la Ruta Nacional 26. Hubo 4 detenidos.

Un operativo conjunto entre personal policial y seguridad privada permitió desarticular una presunta banda dedicada al robo de cableado de cobre en la zona de yacimientos y detener a cuatro hombres sospechados de participar en el hecho.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 23:35 del miércoles, en el kilómetro 22 de la Ruta Nacional Nº 26, y quedó caratulado provisoriamente como robo agravado en despoblado y en banda.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se inició cuando una agente que prestaba servicio adicional en la empresa PECOM detectó movimientos sospechosos durante una recorrida preventiva. Al advertir la presencia de dos hombres en un vehículo que transportaba material presuntamente sustraído, solicitó apoyo a la Comisaría de Distrito Rada Tilly.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron un Ford Focus gris en el que se encontraban dos de los sospechosos. Durante la inspección de la zona hallaron varios rollos de cable de cobre desnudo sobre la banquina, además de lingas de alambre y guantes de goma ocultos en las inmediaciones de un poste de tendido eléctrico.

Ante la sospecha de que otras personas involucradas permanecían ocultas en el sector, se inició un rastrillaje con apoyo de un dron equipado con cámara térmica. El dispositivo detectó dos focos de calor sobre la ladera de un cerro ubicado al norte de la ruta, lo que permitió orientar el operativo de búsqueda.

Tras un despliegue coordinado entre policías y personal de seguridad privada, los otros dos sospechosos fueron localizados y aprehendidos mientras intentaban ocultarse en la zona.

Por disposición de las autoridades policiales, los cuatro hombres fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, la División Criminalística realizó las pericias correspondientes y secuestró 13 rollos de cable de cobre desnudo, cuatro rollos de linga de alambre, un par de guantes de goma aptos para trabajos eléctricos y el vehículo presuntamente utilizado para transportar el material sustraído.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que determinaría las próximas medidas procesales en la causa.