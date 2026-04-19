Derrotó de visitante 110-102 a Independiente de Oliva y de esa manera se aseguró el primer lugar de la fase inicial de la Liga Nacional de Básquet.

Quimsa ganó en suplementario y se quedó con el 1 de la fase regular

Quimsa de Santiago del Estero derrotó este sábado y en tiempo suplementario a Independiente de Oliva por 110-102 y de esa manera, se aseguró el número 1 de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, objetivo por el que también luchaban Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Oberá de Misiones.

El encuentro, que se disputó en el estadio El Gigante de la Ruta 9, fue arbitrado por Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y Guillermo Di Lernia, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 13-25, 44-37, 65-63 y 93-93.

El partido fue intenso y de alto goleo, con un desarrollo cambiante. La visita marcó el ritmo en el primer cuarto, pero el conjunto local reaccionó con un contundente parcial de 31-12 en el segundo período que le permitió tomar el control del juego durante gran parte de la noche.

Sin embargo, en el cierre, la jerarquía individual inclinó la balanza: Tyren Johnson apareció en momentos clave con dos conversiones desde larga distancia que resultaron decisivas para igualar y encaminar el triunfo.

Johnson, junto a Brandon Robinson, fue el máximo anotador del encuentro con 17 puntos cada uno en el ganador. En el conjunto de Oliva, el goleo estuvo más repartido: Felipe Barrionuevo, Enzo Filippetti y Martín Fernández finalizaron con 15 unidades por lado.

De esa manera, el equipo del tucumano Lucas Victoriano completó una gira perfecta por Córdoba -tres triunfos- y así se apoderó del primer lugar de la fase regular de la Liga Nacional.

La fase regular continuará este domingo con cuatro partidos. Desde las 21, Argentino de Junín recibirá a Regatas Corrientes -que busca acceder al Top 4-, Peñarol de Mar del Plata se medirá de local ante Ferro Carril Oeste (21:05), Oberá jugará en Misiones con Atenas de Córdoba y Unión de Santa Fe será anfitrión de San Martín de Corrientes. Estos dos últimos juegos se iniciarán a las 21:30.

En ese contexto, si Oberá cae de local, entonces el segundo puesto de la fase inicial quedará para Gimnasia.

Esta primera parte de la competencia llegará a su fin el martes, cuando a partir de las 21, Boca Juniors -flamante campeón de la Basketball Champions League Americas-, reciba a Obras.

Síntesis

Independiente 102 (93) / Quimsa 110 (93)

Independiente (13+31+21+28+9): Fortunato Rolfi 7, Nicolás Marcucci 8, Patricio Tabárez 10, Rolando Vallejos 9 y Agustín Cáffaro (x) 6 (fi); Enzo Filippetti (x) 15, Martín Fernández 15, Felipe Barrionuevo 15, Agustín Pautasso 4 y Valentín Duvanced 13. DT: Martín González.

Quimsa (25+12+26+30+17): Diego Figueredo 14, Brandon Robinson 17, Fausto Ruesga 13, Leonardo Lema 14 y Jerome Meyinsse 16 (fi); Sammie Freeman 10, Tyren Jhonson 17, Sebastián Orresta 7, Matías Solanas 2 y Diego Collomb 0. DT: Lucas Victoriano.

Parciales 13-25, 44-37, 65-63 y 93-93.

Arbitros: Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y Guillermo Di Lernia.

Estadio: El Gigante de la Ruta 9 (Oliva, Córdoba).