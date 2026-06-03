Secuestran cigarrillos de marihuana en el acceso a Caleta Córdova

Dos ocupantes de un vehículo fueron identificados y uno de ellos quedó imputado en libertad por disposición de la Justicia federal.

versonal de la Comisaría Distrito Kilómetro 8, junto a efectivos de Gendarmería Nacional, secuestraron cigarrillos de cannabis durante un control vehicular realizado este miércoles por la tarde en el puente de acceso a Caleta Córdova, en el marco de las tareas del Comando Unificado.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17:50, cuando los uniformados detuvieron la marcha de un Renault Logan en el que se desplazaban dos personas. Durante la inspección, los efectivos detectaron que el acompañante transportaba una caja metálica que contenía cigarrillos de fabricación casera con una sustancia vegetal de color verdoso amarronado.

Posteriormente, personal de Gendarmería Nacional llevó adelante las actuaciones correspondientes y realizó la requisa de ambos ocupantes. Como resultado, se hallaron además nueve cigarrillos armados con cannabis sativa en poder de uno de ellos.

Tras ser informada de la situación, la fiscal federal Florencia Monela dispuso el secuestro de la sustancia encontrada y ordenó la notificación de imputación en libertad para la persona involucrada, en el marco de la investigación correspondiente.