El DT destacó el gran trabajo de Gimnasia en el quinto juego ante Ferro, que le permitió llegar a la final. “Los jugadores salieron a buscar el partido, defensivamente, con muchísimo esfuerzo, sacrificio y muy aplicados tácticamente”, analizó.

Favarel: "el equipo encontró su versión en el momento más importante del año"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó en el mediodía de este jueves una práctica liviana y por la tarde viajó a Buenos Aires.

El plantel se quedará en CABA y el viernes en horas de la mañana emprenderá otro vuelo con destino a Santiago del Estero, para jugar el sábado -a las 19:00- el primer partido de la final -serie al mejor de siete partidos- de la Liga Nacional de Básquet ante Quimsa.

Gimnasia viene de eliminar en semifinales a Ferro Carril Oeste en el quinto juego, por un contundente 88-54, y de esa manera se metió en la final, la tercera que el club jugará en su historia en el nivel máximo del básquet argentino.

Luego de la práctica, el entrenador Pablo Favarel dialogó con El Patagónico.

El técnico rosarino, de 42 años, habló de la clasificación del equipo para esta nueva final, de lo que fue el quinto juego ante Ferro y de lo que se viene: la definición por el título ante “La Fusión”, que en la otra “semi” dejó en el camino a Boca Juniors.

- ¿Por qué Gimnasia llegó a la final?

Porque tenemos un equipo con muchísimo corazón, porque está conformado por jugadores que priorizan el bien colectivo por sobre el individual y porque siempre dio un extra de esfuerzo en la cancha y en situaciones de presión, siempre da un paso al frente.

- En una serie que fue tan pareja ante Ferro, llegó el quinto partido y fueron demoledores. ¿Por qué se dio así?

El equipo encontró su versión en el momento más importante del año, porque los jugadores salieron a buscar el partido. Salieron a buscarlo defensivamente, con muchísimo esfuerzo, sacrificio, muy aplicados tácticamente y eso hizo que jugáramos más cómodos en ataque, donde fluimos más. Encontramos buenos tiros, la pelota entró y eso nos dio confianza y nos hizo jugar el partido de una manera mucho más agresiva en los dos costados de la cancha.

- Y cuando llegaste a Gimnasia. ¿Te imaginabas llegar a la final?

No, de ninguna manera. Si te digo que sí, te miento. Sabía que venía a un equipo competitivo, porque el año pasado estuvieron a un partido de jugar cuartos de final y tiene jugadores en el roster que lo hacen muy bien en esta competencia, pero de ahí a que estuviéramos en la final, no me lo imaginaba. Sí éramos ambiciosos y conscientes de que el límite nos lo poníamos nosotros, y que podíamos hacer en esta temporada algo especial, así que nos lo propusimos y así lo estamos haciendo.

- ¿Qué fue lo que les dijiste a los muchachos una vez lograda la clasificación a la final?

Que había muchas cosas positivas y, principalmente, había que resaltar que el equipo había dado una exhibición basquebolística en el momento de más necesidad de aparecer. En situación de presión, el equipo mostró su mejor versión. Muchos de ellos, que están haciendo sus primeras armas en este tipo de instancias, dieron un paso adelante. Y que sean ambiciosos, porque todavía queda un paso más.

- Pasó Ferro y ahora el objetivo es Quimsa.

Me parece que Quimsa es el equipo que más jerarquía ofensiva tiene de la Liga, promediaron más de 90 puntos de media en la semifinal con Boca. Tenemos que jugar defensa a partidos a 80 o menos puntos, que es donde nos vamos a sentir más cómodos y donde más competitivos vamos a ser. Tenemos que bajarle el goleo y construir el partido de atrás para adelante.

- ¿Cómo creés que va a ser el primer juego del sábado?

Quimsa va a tratar de imponer condiciones rápido, defendernos físico, querrá hacer valer su localía de la manera que lo hizo con Boca y, para eso, tenemos que tener mucho enfoque, estar conectados porque todo lo que no hagamos bien defensivamente, nos los van a hacer pagar. Y que te lo haga pagar Quimsa, no nos conviene en nada porque es un equipo que tranquilamente te puede hacer 100 puntos en cualquier partido. Así que ellos van a tratar de imponer condiciones y nosotros tenemos que estar listos para responder.

- ¿Qué te pareció lo que se vivió en el quinto juego, en cuanto al ambiente que hubo en el Socios?

Fue impresionante. Faltaba una hora para que comenzara el partido y la cancha ya estaba llena. La gente empujó un montón, estamos muy contentos de poder haberles devuelto, con nuestra actitud, todo el apoyo que nos dan y también de poder darles una alegría.

- ¿Soñás con el título?

Vamos partido a partido. Es el último obstáculo que nos queda. Estamos convencidos de que tenemos con qué y la vamos a pelear.

Foto: Richy Vargas / El Patagónico.