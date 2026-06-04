Gimnasia viajó para comenzar las finales de la Liga Nacional

Un nutrido grupo de simpatizantes despidió al plantel en el Socios Fundadores. El equipo se quedará este jueves en Buenos Aires y el viernes a la mañana viajará a Santiago del Estero, para afrontar el sábado el primer juego con Quimsa.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia emprendió este jueves su viaje hacia Santiago del Estero, para iniciar el sábado las finales de la Liga Nacional de Básquet ante Quimsa. El equipo que conduce Pablo Favarel partió en horas de la tarde desde el Socios Fundadores, donde un nutrido grupo de hinchas y familiares se acercó para darle el último aliento de cara al primer juego, a disputarse este sábado a las 19 en el estadio Ciudad.

El alero Martiniano Dato y el base Emiliano Toretta, dos de los titulares del equipo, brindaron sus sensaciones en diálogo con diario El Patagónico.

Dato, quien jugará su primera final de Liga Nacional, expresó: “estoy un poco ansioso, nervioso, pero cuando se acerque la hora del partido y cuando estemos en la cancha, esos nervios van a quedar de lado, así que contento también”, afirmó.

Para Dato, el equipo llegó a esta instancia porque “supimos salir de los malos momentos. Ibamos 2-0 en la serie, nos empataron, pero después supimos a hacer el juego que hicimos todo el año y por eso nos merecemos jugar esta final”, sentenció.

Respecto de cómo hay que encarar el primer partido a jugarse este sábado, sostuvo: “desde atrás para adelante, sabemos que ellos tienen muchas armas ofensivas, así que vamos a tratar de bajarles el promedio de puntos que tienen”, aseguró el entrerriano.

Por su parte, el santafesino Emiliano Toretta también habló minutos antes de subirse al colectivo que lo dejaría luego en el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi.

“Vamos con las mejores expectativas. Allá tenemos dos partidos durísimos, pero el equipo siempre confía, tiene fe en lo que hace, en el trabajo que se hizo en toda la temporada, así que hay que ir partido a partido. Ahora pensamos en el sábado y trataremos de llevarnos el primer partido de la serie”, afirmó.

Toretta, ex jugador de Quimsa, también se refirió a cuál fue la clave para que Gimnasia llegue a esta instancia, la de jugar nada menos que por el título. “El trabajo fue clave y, después, el hecho de poner al equipo por encima de lo individual. Este grupo fue muy especial en ese sentido y, producto de eso, pudimos llegar a donde estamos, siempre priorizando lo que es el equipo por sobre lo individual”, resaltó.

Emiliano Toretta también habló de cómo hay que jugar el primer partido de la serie. “Al igual que ante Ferro, hay que plantearlo desde la defensa. Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, con mucho gol, pero si nosotros bajamos el score, al igual que con la serie con Instituto que promediaron 78 y con Boca 92, si bajamos ese score, la serie será totalmente distinta y la buena defensa nos va a permitir correr, que es algo que nos caracteriza”, analizó.

Los jugadores, acompañados por su gente y a puro canto, fueron despedidos, deseándoles lo mejor en una serie que promete ser por demás atractiva. Una vez llegado a Buenos Aires, el plantel quedará alojado en un hotel, para luego, ya el viernes en horas de la mañana, emprender un nuevo vuelo que lo dejará en Santiago del Estero.

Además de Toretta y Dato, los otros nueve jugadores que viajaron son: Federico Grun, Anyelo Cisneros, Bryan Carabalí, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Mauro Cosolito, Kenneth Horton y el juvenil Jesús Centeno.

Favarel viajó acompañado por sus asistentes Guido Lombardi, Gustavo Sapochnik, el doctor Oscar Licciardi, el utilero Marcelo Guitín y Néstor Chavez, mánager del equipo chubutense. Mientras que en Buenos Aires se sumará a la delegación el kinesiólogo Ignacio Cerne.

gimnasia Foto: Richy Vargas / El Patagónico.