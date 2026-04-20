Gimnasia finalizó una gran fase regular en el segundo puesto

Quedó en esa posición porque Oberá cayó con Atenas y Regatas derrotó a Argentino para quedarse con el tercer lugar de la fase inicial que se adjudicó Quimsa.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (24 triunfos y 12 derrotas) se quedó con el 2º puesto de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, temporada 2025-2026.

El equipo, que conduce el rosarino Pablo Favarel, quien además es integrante del cuerpo técnico del seleccionado argentino, terminó en la posición de escolta ya que Oberá de Misiones, no pudo frente a Atenas de Córdoba con quien cayó este domingo por 82 a 78.

De esa manera, Gimnasia quedó entre los primeros cuatro que se clasificaron de manera directa a cuartos de final, instancia a la que accedió Regatas Corrientes luego de su victoria lograda en Junín ante el último Argentino por un contundente 93-69.

Cabe destacar que el 1º de la fase regular se lo adjudicó Quimsa de Santiago del Estero, que el último sábado le ganó en un partidazo a Independiente por 110-102 en un encuentro jugado en El Gigante de la Ruta 9 de Oliva y que se definió en suplementario tras igualar en 93 el tiempo regular.

Mientras tanto, Gimnasia, que tendrá ventaja deportiva en caso de llegar hasta semifinales, regresará este martes por la tarde a los entrenamientos, ya para dar inicio a su preparación con miras a los playoffs de cuartos, donde deberá esperar a su rival que saldrá de la Reclasificación u octavos de final que comenzarán en los próximos días.