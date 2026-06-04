Luis Uribe iba con una 9 mm por el Juan XXIII: fue detenido

En un procedimiento realizado durante la madrugada de este jueves en el barrio Juan XXIII, la Policía detuvo a Luis Damián Uribe (30), sobreviviente del ataque armado del pasado 19 de mayo en el que fue asesinada Mariana Soledad Calfuquir (33), tras hallarle un arma de fuego cargada y otros elementos de interés para la investigación.

El operativo se llevó a cabo cerca de la 1 de la madrugada en la intersección de las avenidas Kennedy y Patricios. Allí, efectivos de la Comisaría Seccional Quinta interceptaron un Peugeot 207 blanco en el que se desplazaban tres personas.

Durante la inspección del vehículo, realizada con la presencia de testigos civiles y la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, los uniformados secuestraron tres teléfonos celulares, una balanza digital de precisión y un manojo de siete llaves con un llavero de Mickey Mouse, elemento que estaría vinculado a una causa por presunto hurto denunciada con anterioridad.

El hallazgo más relevante fue una pistola semiautomática marca Browning calibre 9 milímetros, que contenía 13 municiones en su cargador y un proyectil alojado en la recámara, por lo que se encontraba en condiciones inmediatas de ser utilizada.

Tras ser informada de la situación, la fiscal de turno, Andrea Rubio, dispuso la detención de Uribe por el presunto delito de portación ilegítima de arma de fuego.

EL SOBREVIVIENTE

La aprehensión adquiere especial trascendencia debido a que Uribe es el único sobreviviente del ataque ocurrido el martes 19 de mayo en el barrio Abásolo, donde fue asesinada de un disparo en la cabeza Mariana Calfuquir, madre de dos menores que además cursaba un embarazo. En aquella oportunidad, Uribe resultó herido de bala en el abdomen y condujo por sus propios medios hasta la Comisaría Séptima para solicitar ayuda. Dijo que era chofer de Uber.

Tras recibir el alta médica y mientras avanzaba la investigación por el homicidio, que derivó recientemente en la detención de los hermanos Mayco y Juan Julio Serrano, sospechados de participar en el crimen, Uribe había quedado bajo observación de las autoridades luego de publicar mensajes amenazantes en redes sociales dirigidos a quienes señalaba como responsables del asesinato de su pareja.